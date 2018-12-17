Брала с граждан деньги и тратила их по своему усмотрению. Вязниковский городской суд признал виновной местную жительницу 1961-го года рождения. Суд установил, что в 2015-м году, будучи генеральным директором турфирмы, женщина получала деньги от обратившихся за услугами людей, однако, свою работу не выполняла.

Брала с граждан деньги и тратила их по своему усмотрению. Вязниковский городской суд признал виновной местную жительницу 1961-го года рождения. Суд установил, что в 2015-м году, будучи генеральным директором турфирмы, женщина получала деньги от обратившихся за услугами людей, однако, свою работу не выполняла. Вместо оплаты путёвок, она сама расходовала средства. В результате причинённый ущерб составил более полумиллиона рублей. Суд признал недобросовестного директора турфирмы виновной. Ближайшие 2,5 года она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.