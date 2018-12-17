Обеспечивать тепличные условия отечественным циркам власти не намерены. В то же время им продолжат оказывать поддержку, заявили в Кремле. Тем временем в соцсетях Эдгарда Запашного за жалобу Путину на конкурентов из Cirque du Soleil назвали гнусным ябедой.

Обеспечивать тепличные условия отечественным циркам властине намерены. В то же время им продолжат оказывать поддержку, заявили в Кремле.Тем временем в соцсетях Эдгарда Запашного за жалобу Путину на конкурентов из Cirquedu Soleil назвали "гнусным ябедой".Вмешиваться в обмен репликами между конкурирующими компанияминеправильно. В то же время не совсем корректно создавать особые условия дляроссийского цирка – в частности, под руководством Запашного, ограничивая при этом работу других артистов, заявилпресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.15 декабря руководитель Большого цирка Эдгард Запашныйсообщил Владимиру Путину, что в следующем году в Сколково планируют создатьстационарную площадку Cirque du Soleil. В проекте участвует предпринимательМихаил Гуцериев. По словам дрессировщика, реализация этого замысла негативноскажется не только на отечественном цирке, но и на спорте.Владимир Путин в ответ заметил, что эта позиция ему близка.По мнению российского президента, не стоит "так уж распахивать ворота"для зарубежных проектов.Комментируя эту беседу по просьбе журналистов, ДмитрийПесков подчеркнул, что "полностьюотгораживаться от гастролей других коллективов" неправильно. А поддержкароссийскому цирку, как об этом и говорил президент Владимир Путин, будетоказываться.В свою очередь представители Cirque du Soleil предложилипроверить факты в ответ на его заявления о том, что цирк собираетсяоткрыть стационарную площадку в Сколково. Они отметили, что у проекта уже десять лет есть российское подразделение, которое занимается гастрольными турами ипредставлениями. Что же касается Сколково, то там планируют возвестисовременный зал, а не постоянную площадку, передаетВ соцсетях реплики Запашного на встрече с президентомвосприняли негативно. "Эдгард не мужик, а непопулярный средиодноклассников мальчик с лицом одутловатой, некрасивой бабы. Что делаетнормальный пацан, когда ему что-то не нравится? Идет и разбирается сам", -написала известный блогер Лена Миро. Она считает, что Запашный поступил как"гнусный ябеда", побежав "жаловаться учителю".