Команда нового губернатора сформирована. Сегодня Владимир Сипягин официально представил прессе своих заместителей. Из состава вице-губернаторов бывшей хозяйки Белого дома Светланы Орловой в ней осталось только два человека - Вячеслав Кузин и Александр Трутнев. Пять замов приехали работать во Владимирскую область из других регионов. Как они оценивают положение дел в нашей области и какие задачи называют приоритетными - расскажет Оксана Любимова.

Команда нового губернатора сформирована. Сегодня Владимир Сипягин официально представил прессе своих заместителей. Из состава вице-губернаторов бывшей хозяйки Белого дома Светланы Орловой в ней осталось только два человека - Вячеслав Кузин и Александр Трутнев. Пять замов приехали работать во Владимирскую область из других регионов. Как они оценивают положение дел в нашей области и какие задачи называют приоритетными - расскажет Оксана Любимова.Представление команды своих заместителей Владимир Сипягин начал со слов благодарности Вячеславу Кузину и Александру Трутневу - единственным вице-губернаторам, которые остались работать в регионе после выборов. А вот те, кто после кардинальной смены власти ушли в отпуск и не вернулись работать в Белый дом в непростое для области время, по словам губернатора, поставили под удар выполнение стратегических для региона задач.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Когда они находились в отпуске и отдыхали, а должны были заниматься важнейшими вопросами. По ускорению процессы выполнения поручения Президента Путина по ремонту больницы в Струнино, например. По решению проблем, связанных с переселением из аварийного фонда. По подготовке документов по национальным проектам. Решению проблем с вывозом мусора, долгами за газ и многое другое. Но отдых, видимо, дороже".Новый состав своих замов глава областной администрации назвал "командой профессионалов, которая будет работать на результат". Среди приоритетов дальнейшего развития 33 региона - улучшение качества жизни людей.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Это вопросы, которые касаются здравоохранения, образования, досуга. Однозначно один из приоритетов - взаимодействие и сотрудничество с гражданским обществом. Это очень важно для меня. Тогда будет живой диалог, и тогда многие проблемы будут решаться".Курировать налоговую и бюджетную политику региона будет один из самых опытных управленцев - первый заместитель губернатора, уже много лет работающий на этой должности Вячеслав Кузин. По словам главного финансиста 33 региона, сейчас у области есть все возможности для динамичного развития, подкрепленные федеральным финансированием, а власти готовы к диалогу с населением.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора области: "Не только позитивные, но и те критические моменты, которые назревают в обществе. Это позволяет нам опять реагировать оперативно и не допускать, того, что мы называем не ставить под угрозу стабильность. А стабильность - это жизнь людей, в конце концов, и от неё многое зависит".Новый человек в команде Сипягина первый вице-губернатор Максим Брусенцов, пока с приставкой врио, будет отвечать за экономику, инвестиции, промышленность и строительную отрасль региона. У него большой опыт работы по стратегическому планированию. До приезда в 33 регион Брусенцов руководил Правлением промышленных предприятий при Федеральном Агентстве специального строительства". Среди приоритетных задач экономической сферы он назвал привлечение в область крупных инвесторов для создания новых производств.Максим Брусенцов, врио первого заместителя губернатора области: "Создание и поддержка таких предприятий по нескольким направлениям. Это внутренняя кооперация, ее создание и развитие. Это экспорт межрегиональный и инвестиционный. Международный, извините. Создание и развитие научного направления для подготовки кадров и их переквалификации".Отвечать за самую проблемную сферу - социальную будет Марина Чекунова, приехавшая в наш регион из Москвы. В столице она работала в администрации Президента. На должность первого зама губернатора Владимирской области пока тоже с приставкой врио её назначили десять дней назад. Марина Чекунова сообщила журналистам, что уже успела изучить все направления своей работы и расставила некоторые приоритеты. В первую очередь, заместитель губернатора по социальным вопросам намерена навести порядок в здравоохранении.Марина Чекунова, врио первого заместителя губернатора области: "Мы занимаемся вплотную темой исполнения поручения Президента Владимира Путина по летнему обращению. Это александровская районная больница и больница в Струнино. И мы понимаем всю меру ответственности, которая сегодня лежит на мне и на директорах департаментов, которые я курирую. Мы не должны потратить ни одной лишней копейки. Понимать, что мы должны эффективно закупить оборудование".Еще один новый человек в Белом доме - Александр Байер будет контролировать региональный жилкомхоз, транспорт и дорожное строительство. У него уже есть подобный опыт работы в администрации Нижегородской области. В начале нового года области придется запускать новую систему вывоза ТБО. Контролировать вывоз и переработку мусора будет единый региональный оператор. Новый вице-губернатор оценил стабильность работы коммунальной сферы региона, но работы в этом направлении, по словам Александра Байера, ещё много.Александр Байер, врио заместителя губернатора области: "Именно сейчас идёт работа по подготовке к прохождению праздничных дней. Как будет отлажена работа технологической тишины. Не узнают ли о коммунальных проблемах жители области? Надеемся, что если проблемы и будут, то они будут устранены практически в нормативные сроки и профессионально".В сельском хозяйстве задача номер один на ближайшее время, по словам вице-губернатора из старой команды Александра Трутнева, решение вопросов использования земель сельхозназначения и увеличение объемов экспорта. На особом контроле восстановление фермерских хозяйств после вспышки африканской чумы свиней.Александр Трутнев, заместитель губернатора области: "Мы значительно потеряли в производстве мяса свинины. Мы сейчас делаем усилия, чтобы переакцентировать наших сельхозтоваропроизводителей в большей степени на другие виды производства Это уже заложено в нашей государственной программе. Мы пересмотрели определенные моменты, добавили денег и будем стимулировать развитие мяса крупного рогатого скота".Шефствовать над проектной деятельностью в области будет тоже новый человек - Аркадий Боцан-Харченко. Подконтрольные ему комитеты отвечают за региональную составляющую национальных проектов. В следующем году область примет участие в десятках госпрограмм, в том числе, в образовании, здравоохранении и дорожного строительстваАркадий Боцан-Харченко, врио заместителя губернатора области: "В минувшую пятницу эти проекты и программы были утверждены губернатором и направлены в правительство Российской Федерации. К реализации этих проектов планируется приступить в следующем году, уже со следующего месяца. Соответствующее финансовое обеспечение уже предусмотрено".Руководить представительством администрации области при Правительстве назначен Вячеслав Климанов. До этого он тоже работал в Администрации президента заместителем начальника Департамента массовых мероприятий. Теперь ему предстоит обеспечить эффективное сотрудничество области с разными федеральными структурами.Вячеслав Климанов, врио заместителя губернатора области: "Сделать из представительства деловую активную площадку, на которой можно в постоянном режиме проводить деловые встречи, переговоры с возможными инвесторами, с руководителями федеральных органов государственной власти".Новую команду Владимиру Сипягину еще предстоит согласовать с Законодательным Собранием области. Недавно назначенные замы смогут избавиться от приставок врио только после утверждения их кандидатур депутатским корпусом. Правда, этого вопроса в повестке заседания областного парламента, которое назначено на 19 декабря, пока нет.