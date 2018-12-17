Кроме того, мужчину будут судить за серию краж

Кроме того, мужчину будут судить за серию кражВ Гусь-Хрустальном местного жителя обвиняют в незаконном хранении и сбыте боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С ноября прошлого года по февраль этого года мужчина незаконно проникал в чужие квартиры и частные дома и воровал оттуда мобильные телефоны, деньги, инструменты, ювелирные изделия и хрусталь. Полицейские установили причастность мужчины к совершению 4-х краж. Похищенные вещи злоумышленник перепродавал, а деньги тратил на личные нужды. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.Кроме того, во время расследования правоохранители узнали, что мужчина причастен еще и к незаконному обороту боеприпасов. При попытке сбыта 15 патронов калибра 5,45 мм его задержали сотрудники уголовного розыска.Материалы уголовного дела переданы в суд.