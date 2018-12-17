Лариса Гузеева вышла на снег в одном банном полотенце. Популярная актриса вызвала восхищение и восторг у фанатов, а некоторые сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой.

Лариса Гузеева вышла на снег в одном банном полотенце. Популярная актриса вызвала восхищение и восторг у фанатов, а некоторые сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой."Морозко-2". Настенька. ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️. Улыбайтесь! Всем радостной недели!🎄🎄🎄❄️❄️❄️" – пожелала многочисленным подписчикам своей официальной странички в социальной сети Instagram. На фотографии популярная актриса и телеведущая запечатлена стоящей на снегу за разлапистой сосной. Однако сквозь ветви угадывается обнаженное тело 59-летней артистки, на которое накинуто лишь одно зеленое полотенце.Поклонники не смогли сдержать эмоций. "Здорово!👍👍 Наверное после баньки? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Банька хорошей была", "А почему мы из-за елочек выходить не желаем ?", "Ох,чаровница!!!", "Вы молодец! Не предсказуемы! Здоррово", "С легким паром и мягким снегом", "Это не Настенька, это морж(иха)🤣", "Почему то Волочкова вспомнилась сразу", " Представляю, как дух захватывает в этот момент! С наступающим!!!" -высказались подписчики.К слову, Гузеева призналась, что в этом году не собирается наряжать елку. "Новогодние игрушки вызывают у меня священный трепет.В этом году елку не наряжаю– все разъедемся, но Снегурок с Дедами Морозами расставлю везде!" – сообщила поклонникам . Актриса призналась, что "обожает" зиму. "ничего лишнего – только красота", – пояснила артистка.В свое время Гузеева играла Снегурочек. В своем аккаунте она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в кокошнике. "Интернет выдал. Было дело.🎄Было весело🎉❄️🍾. Готовитесь к празднику? Предчувствие любви– сильнее чем любовь. Так и с Новым Годом. Нет?" – задала вопрос фанатам Лариса Гузеева.