Предприниматель Иван Таврин собирается продать свою долю в крупном медиахолдинге СТС медиа объединенной группе инвесторов Национальной медиагруппы и ВТБ. Председателем совета директоров консорциума является спортсменка и политический деятель Алина Кабаева.

Предприниматель Иван Таврин собирается продать свою долю в крупноммедиахолдинге "СТС медиа" объединенной группе инвесторов "Национальноймедиагруппы" и ВТБ. Председателем совета директоров консорциума является спортсменкаи политический деятель Алина Кабаева.Генеральный директор "Национальной медиагруппы" ОльгаПаскина сообщила, что сделка будет завершена до начала следующего года. Онаотказалась назвать общую стоимость покупки и прокомментировать, как разделятся долипартнеров. Сам Иван Таврин отметил, что продает свой 75%-ный пакет за большуюсумму, чем приобретал. Предыдущая сделка обошлась ему в 200 миллионовдолларов. Вероятно, сумма нынешней покупки будет гораздо больше.После этой операции "Национальная медиагруппа" и ВТБ станутполностью контролировать "СТС медиа". Известно, что другие 25% акцийпринадлежат кипрской компании Telcrest, совладельцами которой, помимо"Национальной медиагруппы" и ВТБ, являются структуры "Сургутнефтегаза" и владельца"Северстали" Алексея Мордашова, передает Ura.ru.Напомним, что "Национальная медиагруппа" уже владеет "Рен-ТВ","Пятым каналом" и 29% акций "Первого канала". Теперь они получат контроль надпятью новыми телеканалами, в том числе "СТС" и "ЧЕ".Ранее "Национальная медиагруппа" выкупила частьакций у российского предпринимателя Романа Абрамовича после закона о том, что иностранцы вРоссии не могут владеть более чем 20% собственности какого-либо средствамассовой информации. Бизнесмену пришлось решиться на продажу 4% акций"ОРТ-КБ" после того, как он получил гражданство Израиля.