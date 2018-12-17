Предприниматель Иван Таврин собирается продать свою долю в крупном
медиахолдинге СТС медиа объединенной группе инвесторов Национальной
медиагруппы и ВТБ. Председателем совета директоров консорциума является спортсменка
и политический деятель Алина Кабаева.
Предприниматель Иван Таврин собирается продать свою долю в крупном
медиахолдинге "СТС медиа" объединенной группе инвесторов "Национальной
медиагруппы" и ВТБ. Председателем совета директоров консорциума является спортсменка
и политический деятель Алина Кабаева.
Генеральный директор "Национальной медиагруппы" Ольга
Паскина сообщила, что сделка будет завершена до начала следующего года. Она
отказалась назвать общую стоимость покупки и прокомментировать, как разделятся доли
партнеров. Сам Иван Таврин отметил, что продает свой 75%-ный пакет за большую
сумму, чем приобретал. Предыдущая сделка обошлась ему в 200 миллионов
долларов. Вероятно, сумма нынешней покупки будет гораздо больше.
После этой операции "Национальная медиагруппа" и ВТБ станут
полностью контролировать "СТС медиа". Известно, что другие 25% акций
принадлежат кипрской компании Telcrest, совладельцами которой, помимо
"Национальной медиагруппы" и ВТБ, являются структуры "Сургутнефтегаза" и владельца
"Северстали" Алексея Мордашова, передает Ura.ru.
Напомним, что "Национальная медиагруппа" уже владеет "Рен-ТВ",
"Пятым каналом" и 29% акций "Первого канала". Теперь они получат контроль над
пятью новыми телеканалами, в том числе "СТС" и "ЧЕ".
Ранее "Национальная медиагруппа" выкупила часть
акций у российского предпринимателя Романа Абрамовича после закона о том, что иностранцы в
России не могут владеть более чем 20% собственности какого-либо средства
массовой информации. Бизнесмену пришлось решиться на продажу 4% акций
"ОРТ-КБ" после того, как он получил гражданство Израиля.