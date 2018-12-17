Популярный украинский музыкант Иван Дорн оказался в центре скандала. СМИ считают, что артист находится в романтических отношениях с грузинским дизайнером Бичоллой Тетрадзе.

Популярный украинский музыкант Иван Дорн оказался в центрескандала. СМИ считают, что артист находится в романтических отношениях сгрузинским дизайнером Бичоллой Тетрадзе.На странице Тетрадзе в Instagram стали все чаще появлятьсясовместные снимки с музыкантом. В середине октября он поздравил Дорна с днемрождения: "Обожаю этот день, для меня это огромный праздник! Сегодня родилсячеловек, которому я отдал часть своего сердца. Ваня, люблю!". Свою подпись Бичолла сопроводилхештегом#Любовь.Этим летом модельер опубликовал светлую фотографию, на которой он позирует перед объективом камеры вместе с Иваном. "Доброе Утро! Счастливого и удачного начала недели! С моим солнышком! ", – написал он. В качестве хештегов он использовал слова #Семья и #Любовь.А в прошлом году Тетрадзе разместил длинный пост, в котором рассказал об их непростом пути. "Мы столько всего прошли вместе, многому научились, мы повзрослели и стали сильнее, но сколько ещё впереди...Тебя невозможно не любить! За тебя везде и всегда! Я твояопора и поддержка в любой ситуации, есть и останусь самым главным твоимпоклонником. Люблю!", – написал он.Сам Иван Дорн пока никак не прокомментировал слухи об отношениях с дизайнером. Возможно, мужчин связывает только крепкая дружба.Ранее Иван Дорн впечатлил поклонников зажигательным танцем. В ролике, размещенном в социальной сети, музыкант танцует с голым торсом. Поклонники артиста не смогли пройти мимо такого откровенного видео и одарили Дорна комплиментами.