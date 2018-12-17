Популярный украинский музыкант Иван Дорн оказался в центре
скандала. СМИ считают, что артист находится в романтических отношениях с
грузинским дизайнером Бичоллой Тетрадзе.
Популярный украинский музыкант Иван Дорн оказался в центре
скандала. СМИ считают, что артист находится в романтических отношениях с
грузинским дизайнером Бичоллой Тетрадзе.
На странице Тетрадзе в Instagram стали все чаще появляться
совместные снимки с музыкантом. В середине октября он поздравил Дорна с днем
рождения: "Обожаю этот день, для меня это огромный праздник! Сегодня родился
человек, которому я отдал часть своего сердца. Ваня, люблю!". Свою подпись Бичолла сопроводил
хештегом
#Любовь.
Этим летом модельер опубликовал светлую фотографию, на которой он позирует перед объективом камеры вместе с Иваном. "Доброе Утро! Счастливого и удачного начала недели! С моим солнышком! ", – написал он. В качестве хештегов он использовал слова #Семья и #Любовь.
А в прошлом году Тетрадзе разместил длинный пост, в котором рассказал об их непростом пути. "Мы столько всего прошли вместе, многому научились, мы повзрослели и стали сильнее, но сколько ещё впереди...Тебя невозможно не любить! За тебя везде и всегда! Я твоя
опора и поддержка в любой ситуации, есть и останусь самым главным твоим
поклонником. Люблю!", – написал он.
Сам Иван Дорн пока никак не прокомментировал слухи об отношениях с дизайнером. Возможно, мужчин связывает только крепкая дружба.
Ранее Иван Дорн впечатлил поклонников зажигательным танцем. В ролике, размещенном в социальной сети, музыкант танцует с голым торсом. Поклонники артиста не смогли пройти мимо такого откровенного видео и одарили Дорна комплиментами.