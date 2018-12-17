Благодаря нацпроектам регионы получат серьезное финансирование и смогут решить свои социальные проблемы. На реализацию проектов государство выделит шесть с половиной триллионов рублей.

Благодаря нацпроектам регионы получат серьезноефинансирование и смогут решить свои социальные проблемы. На реализацию проектовгосударство выделит шесть с половиной триллионов рублей.Это очень значительная сумма, благодаря федеральнымсредствам, регионы получат серьезное дополнительное финансирование. По словамчлена генсовета "Единой России", главы комитета Совета Федерации по социальнойполитике Валерия Рязанского, средства пойдут на важные расходные обязательстварегионов.Это – здравоохранение, детский отдых, строительствоспортивных объектов и дорог, поддержке начального образования, расселениеветхого и аварийного жилья. Сенатор подчеркнул, что такое финансирование это – серьезноеподспорье регионам. Они уже представили свои программы в рамках нацпроектов длязащиты в правительстве.Напомним, сегодня 17 декабря премьер-министр ДмитрийМедведев сообщил о том, что национальныепроекты "Демография", "Образование", "Наука" и "Здравоохранение" за шесть летбудут профинансированы более чем на 6,5 триллиона рублей. Реализация этихпроектов будет идти до 2024 года во исполнение нового майского указа президента,который он подписал после вступления в должность главы государства в этом году.