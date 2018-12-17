Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов назвал мразью телеведущего Дмитрия Киселева. Резкое высказывание в адрес коллеги он сделал в Twitter.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"Алексей Венедиктов назвал "мразью" телеведущего Дмитрия Киселева. Резкоевысказывание в адрес коллеги он сделал в Twitter.Это случилось после того, как в эфире программы "Вестинедели" Киселев раскритиковал признание ведущей Татьяны Фельгенгауэр человекомгода по версии американского журнала Time. Венедиктов пришел от этого вярость и приложил журналиста словом."Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев – вонючаямразь?" – написал главный редактор "ЭхоМосквы". Пост вызвал множество комментариев. В них подписчики АлексеяВенедиктова согласились с оскорбительным эпитетом, а также высказалисвои варианты. "Он понимает, чтозагнал себя, понимает свою ничтожность и то, что настоящее журналистскоесообщество больше никогда его не признает и не отметит", – поделился мнением одиниз фолловеров.Кроме того, раскритиковал Киселева в своем Telegram-канале и ведущийрадиостанции Александр Плющев. Он отметил, что не в курсе, когоКиселев хотел сказать в своем эфире, но были задеты сотрудники"скорой помощи" и НИИ Склифосовского. "Вы, господа врачи,оказывается, не жизнь спасли, а всего лишь порез кожи зашили.По телевизору сказали, а по телевизору врать ведьне будут", – написал он.Напомним, ранее Дмитрий Киселев выразил недовольство тем, что Татьяну Фельгенгауэри Аркадия Бабченко поставили на один уровень со зверски убитымсаудовским журналистом Хашогги и работниками редакции Capital Gazettв США.