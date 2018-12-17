Главный редактор радиостанции Эхо Москвы
Алексей Венедиктов назвал мразью телеведущего Дмитрия Киселева. Резкое
высказывание в адрес коллеги он сделал в Twitter.
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"
Алексей Венедиктов назвал "мразью" телеведущего Дмитрия Киселева. Резкое
высказывание в адрес коллеги он сделал в Twitter.
Это случилось после того, как в эфире программы "Вести
недели" Киселев раскритиковал признание ведущей Татьяны Фельгенгауэр человеком
года по версии американского журнала Time. Венедиктов пришел от этого в
ярость и приложил журналиста словом.
"Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев – вонючая
мразь?" – написал главный редактор "Эхо
Москвы". Пост вызвал множество комментариев. В них подписчики Алексея
Венедиктова согласились с оскорбительным эпитетом, а также высказали
свои варианты. "Он понимает, что
загнал себя, понимает свою ничтожность и то, что настоящее журналистское
сообщество больше никогда его не признает и не отметит", – поделился мнением один
из фолловеров.
Кроме того, раскритиковал Киселева в своем Telegram-канале и ведущий
радиостанции Александр Плющев. Он отметил, что не в курсе, кого
Киселев хотел сказать в своем эфире, но были задеты сотрудники
"скорой помощи" и НИИ Склифосовского. "Вы, господа врачи,
оказывается, не жизнь спасли, а всего лишь порез кожи зашили.
По телевизору сказали, а по телевизору врать ведь
не будут", – написал он.
Напомним, ранее Дмитрий Киселев выразил недовольство тем, что Татьяну Фельгенгауэр
и Аркадия Бабченко поставили на один уровень со зверски убитым
саудовским журналистом Хашогги и работниками редакции Capital Gazett
в США.