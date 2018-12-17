Дома под дождём. Жители одного из домов в Лакинске после ремонта кровли, начали принимать водные процедуры у себя в квартирах. На постоянные протечки люди жалуются уже пять лет, а после горе-ремонта управляющей компании всё только стало хуже. Теперь дому нужен капитальный ремонт, который, как говорят люди, запланирован лишь на 2022 год. В проблеме постарался разобраться Константин Миронов.

Дома под дождём. Жители одного из домов в Лакинске после ремонта кровли, начали принимать водные процедуры у себя в квартирах. На постоянные протечки люди жалуются уже пять лет, а после горе-ремонта управляющей компании всё только стало хуже. Теперь дому нужен капитальный ремонт, который, как говорят люди, запланирован лишь на 2022 год. В проблеме постарался разобраться Константин Миронов.(г. Лакинск)"Льётся вода. Вот так через каждые два часа мы сливаем! Это что за жизнь такая?"Надежда даже боится включать свет в своей прихожей, потому что всё может замкнуть. Женщина вынуждена сливать воду с натяжного потолка каждые два часа, и это ещё ничего. В других квартирах, по её словам, хуже. Дождь с потолка шёл в этом доме и раньше, но только в нескольких квартирах. Серьёзные проблемы начались после того, как управляющая компания Плазма решила провести ремонт, рассказывают люди.Михаил Моисеев, житель дома № 10 по улице 21 партсъезда: "Они весь шов вскрыли, залили просто пескобетоном и ушли. Вот начались снегопады, потому что осенью дождей не было, ни летом, и всё! Начал у меня отваливаться шов внутри, в прихожей, и потекло всё".Протечки после того, как управкомпания сделала ремонт, начались по всему дому. Люди опасаются, что на них в один момент просто рухнут межэтажные плиты, ведь в одном из подъездов уже стоит подпорка. Помимо этого из-за постоянной влажности появилась плесень - начали болеть дети.Ирина Кулакова, житель дома № 10 по улице 21 партсъезда: "Это надоело нам - жить с этими вёдрами! Потому что надо что-то делать. Что они там делали, снег чистили, что получилась такая проблема, что нельзя уже так жить. Течёт почти уже везде, а у меня внук, который постоянно болеет из-за этой плесени и сырости. Надо какие-то меры принимать".Жители дома рассказывают, что неоднократно обращались в управляющую компанию для того, чтобы им сделали ремонт кровли, но на место только приходила комиссия. Она подтверждала опасения людей, но никто ничего не предпринимал.Николай Ким, житель дома № 10 по улице 21 партсъезда: "Я обращался в марте 16-го года по поводу протекания. Комиссия пришла, женщина написала: требуется ремонт кровли, но ничего сделано не было. Потом, значит, через год – в марте 17-го года. Всё то же самое, всё, абсолютно всё, требуется ремонт, и на этом заканчивается. Дальше – это уже октябрь 17-го года. Опять все… Ну собственно, о чем говорить?""Один раз, правда, была попытка устранить недостатки", – рассказывает Юрий Андреев, житель одной из квартир. Но после пристального внимания к работам на крыше дома, люди начали беспокоиться, действительно ли они ведутся.Юрий Андреев, житель дома № 10 по улице 21 партсъезда: Должны были делать капитальный ремонт. Завезли тут материал, все. Они месяц ковырялись и всё типа сделали. Я думаю, что так не может быть быстро. Пошел узнавать, взял у техника бумаги, всю сумму там, мне главбух дал. И оказалось, что на 500 тысяч они сделали капитальный ремонт всей крыши! Я с техником стал разговаривать, и она говорит: "Вас обманули!"В управляющей компании не оказалось никого, кто бы грамотно смог ответить на вопросы по проблемам дома. Но в разговоре нам дали понять, что о проблеме знают. При этом путают изначальный год ремонта крыши. По программе её должны были делать в 2022-м, управкомпания называет другую цифру. И при этом приписывает себе в заслугу, что добилась переноса ремонта крыши на 2019-й."Мы ждём капремонта! Мы пробили это в администрации, чтобы пробили на следующий год. То есть у них по плану 24-й год, а мы добились того, чтобы в 19-м году сделали. То есть весной это будет".Чтобы убедиться, не обманывают ли нас сотрудники управляющий компании, мы отправились в Фонд капитального ремонта.Евгений Пахомов, первый заместитель гендиректора регионального Фонда капитального ремонта: "Дом действительно включён в долгосрочную программу капитального ремонта. Более того, он вошел в краткосрочный план капитального ремонта на 2019-й год. Примерная стоимость ремонта - 3 миллиона 715 тысяч. В настоящий момент сотрудниками фонда уже разрабатывается проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта крыши этого дома. Соответственно, как только позволят погодные условия, ведь крыша плоская, мы приступим к отбору подрядчика и непосредственно к ремонтным работам".Получается, что людям придется принимать водные процедуры как минимум до схода снега с крыши. Ведь, по словам сотрудников управляющей компании, все возможные меры по латанию кровли они уже предприняли.