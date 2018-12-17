Украинская поп-певица появилась на праздничном концерте в наряде, который некоторые пользователи Сети сравнили с мусорным мешком. Сама Вера Брежнева остается равнодушна ко всем комментариям недоброжелателей.

Украинская поп-певица появилась на праздничном концерте в наряде, который некоторые пользователи Сети сравнили с "мусорным мешком". Сама Вера Брежнева остается равнодушна ко всем комментариям недоброжелателей.В минувшее воскресенье Брежнева посетила "Главный новогодний концерт"в спортивном комплексе "Олимпийский". На мероприятии она появилась в объемномчерном платье с открытым плечом. К своему образу певица добавила туфли на каблукеи крупные серьги. Совместный снимок со звездой разместил шоумен Александр Реввав своем Instagram. "Вера!!!Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню...", – написал он.Некоторые пользователи раскритиковали наряд и сравнили его смусорным пакетом: "Вера в мусорном пакете", "Что за пакет на Брежневой?", "Зачемона надела это платье?", "Вера, ужасное платье, тебя не красит… Такойутонченной натуре не идет мешки носить". Сама певица никак не ответила на недовольные комментарии.Большинство подписчиков назвали ее образ удачным и похвалили ее вкус: "И даже в мусорномпакете она хороша, чертовка", "На мусорный такой пакетик у вас и денежек нехватит… Дуры, кто пишет про наряд", "Платье супер", "Потрясающе выглядите!". Певица выглядела роскошно в этом лаковом платье.Напомним, что вышла замуж за музыкального продюсераКонстантина Меладзе в 2015 году. Пара воспитывает двоих детей. Старшая дочь Соня живет в Соединенных Штатах и мечтает работать в киноиндустрии. Младшая девочка Сара осталась вместе с родителями, передает .