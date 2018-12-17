Российские дипломаты не оставят попыток встретиться с дочерью бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Местонахождение девушки по-прежнему неизвестно, на связь она не выходила уже полгода.

Российские дипломаты не оставят попыток встретиться с дочерью бывшего сотрудника ГРУ Сергея СкрипаляЮлия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.Местонахождение девушки по-прежнему неизвестно, на связь она не выходилауже полгода.Лавровсослался на Венские конвенции о дипломатических и консульскихсношениях, которые обязывают британское правительство предъявитьроссийскую гражданку Юлию Скрипаль. Ее отец имеет двойное гражданство, поэтому на него эти нормы не распространяются, уточнил Лавров."Мыбудем продолжать добиваться свидания с нашей гражданкой", – заявилглава внешнеполитического ведомства в интервью "Комсомольской правде".Слова Лаврова передает .Глава МИДа также напомнил, что Москва запрашивала у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о деле Скрипалей.Тем не менее, посетовал дипломат, в организации отказалисьпредоставлять необходимые сведения, сославшись на то, что это являетсявопросом безопасности Великобритании.Сергей и Юлия Скрипальбыли найдены без сознания в начале марта в британском городке Солсбери.Власти Соединенного Королевства утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". В Лондоне обвинили в причастности к инциденту Москву.Новой информации об отце и дочери нет с мая, когда Юлия Скрипаль выступила с видеообращением. По словам племянницы бывшего сотрудника ГРУ Виктории, она не может связаться с родственниками с июля.Женщина полагает, что Юлию удерживают на военной базе британские спецслужбы. Что касается дяди, то Виктория Скрипаль не исключает, что его уже нет в живых.