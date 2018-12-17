Российские дипломаты не оставят попыток встретиться с дочерью бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
Юлия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
Местонахождение девушки по-прежнему неизвестно, на связь она не выходила
уже полгода.
Российские дипломаты не оставят попыток встретиться с дочерью бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
Юлия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.
Местонахождение девушки по-прежнему неизвестно, на связь она не выходила
уже полгода.
Лавров
сослался на Венские конвенции о дипломатических и консульских
сношениях, которые обязывают британское правительство предъявить
российскую гражданку Юлию Скрипаль. Ее отец имеет двойное гражданство, поэтому на него эти нормы не распространяются, уточнил Лавров.
"Мы
будем продолжать добиваться свидания с нашей гражданкой", – заявил
глава внешнеполитического ведомства в интервью "Комсомольской правде".
Слова Лаврова передает .
Глава МИДа также напомнил, что Москва запрашивала у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о деле Скрипалей.
Тем не менее, посетовал дипломат, в организации отказались
предоставлять необходимые сведения, сославшись на то, что это является
вопросом безопасности Великобритании.
Сергей и Юлия Скрипаль
были найдены без сознания в начале марта в британском городке Солсбери.
Власти Соединенного Королевства утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". В Лондоне обвинили в причастности к инциденту Москву.
Новой информации об отце и дочери нет с мая, когда Юлия Скрипаль выступила с видеообращением. По словам племянницы бывшего сотрудника ГРУ Виктории, она не может связаться с родственниками с июля.
Женщина полагает, что Юлию удерживают на военной базе британские спецслужбы. Что касается дяди, то Виктория Скрипаль не исключает, что его уже нет в живых.