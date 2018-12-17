В центральном матче 17 тура английской премьер-лиги встречались два самых титулованных клуба Англии. 18-кратный чемпион Ливерпуль нанес поражение обладателю 20 чемпионских титулов Манчестер Юнайтед 3:1.

В центральном матче 17 тура английской премьер-лиги встречались два самых титулованных клуба Англии. 18-кратный чемпион "Ливерпуль" нанес поражение обладателю 20 чемпионских титулов "Манчестер Юнайтед" 3:1."Ливерпуль" вышел вперед в середине первого тайма после удара Садио Мане. Но через 7 минут гости ответили голом Джесси Лингарда. Полузащитник сборной Англии добил мяч, отраженный голкипером красных Алисоном Беккером. Первый тайм завершился со счетом 1:1.Судьба встречи решилась во втором тайме. Удачной оказалась замена, проведенная тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. На 70-й минуте Джердан Шакири заменил Наби Кейта, а через три минуты швейцарец добил в сетку мяч, отраженный вратарем "красных дьяволов" Давидом Де Хеа. Тот же Шакири на 80 минуте закрепил победу "Ливерпуля" 3:1."Ливерпуль", не потерпевший пока ни одного поражения, набрал 45 очков и потеснил с первой позиции "Манчестер Сити". "Манчестер Юнайтед", у которого 26 очков, занимает шестое место.