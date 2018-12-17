История 52-летней бизнесвумен Светланы Софиевой, которую в своей программе Прямой эфир телеканала Россия 1 рассказал Андрей Малахов, расколола общество. Некоторые считают, что шоумен обманул зрителей: якобы женщина действительно ждет тройню от поп-короля Филиппа Киркорова.

История 52-летней бизнесвумен Светланы Софиевой, которую всвоей программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" рассказал Андрей Малахов, расколола общество. Некоторые считают, что шоумен обманул зрителей: якобы женщинадействительно ждет тройню от поп-короля Филиппа Киркорова."Я бы не стал углубляться в эту историю, потому что для меняона была, как для журналиста, неожиданная своей развязкой. Человек настолько верит, что она ждет детей отФилиппа Киркорова, что у нее живот появляется. Она так правдоподобно об этомрассказывала, что люди, которые встречали меня на улице, говорили: "Ну мы то знаем,вы просто родственник Киркорова, вы его кум, поэтому вы его прикрыли, конечноона ждет детей, обманывать она не могла", – рассказал Андрей Малахов всегодняшнем выпуске ток-шоу.Племянница Светланы Оксана Хоменок приехала к шоумену, чтобыпопросить помощи. Родственница Софиевой не может с ней связаться. Она считает,что должна помочь тете, которая после смерти родителей и бабушки заботилась оних."Мы знаем эту историю с Филиппом и о ее беременности.Сначала мы не понимали, что происходит. Она настолько убедительна, настолько веритв это. Мы первое время сами в это верили. Она стала фанаткой Киркорова. Ездилаза ним из города в город, из тура в тур", – отметила Хоменок.Олеся рассказала, что Светлане довелось многое пережить в жизни. Бизнесвумен потеряла брата, мать, отца и мужа. Георгия – супруга Софиевой,жестоко убили и расчленили. Женщина осталась одна с детьми, на нее упало огромноесостояние. "Недвижимость в Лондоне, домв Беверли-Хиллс в Лос-Анджелесе, московская квартира и не одна, плюс счета сбольшими суммами денег. Тогда она начала бояться за свою жизнь", – рассказалаплемянница бизнесвумен.Светлана Софиева также появилась в студии. Она сообщила, что ее племянницы, которых она вырастила ивыучила, неблагодарные и непутевые, также заявила, что не нуждается в помощи. "Суд над моим мужем был семь лет. Нас столько раз проверяли на дееспособность, на психическое здоровье, потом, когдаподнимали документы по убийству Георгия, это уже не так давно было. Клянусь, япроверенная, лучше и больше, чем все. Везде "здорова" написано", – поведала Светлана.Андрей Малахов разыскал двоюродную внучку Светланы. Девушка обещала переехать к Софиевой, чтобы присматривать за ней. Бизнесвумен согласилась принять в своей квартире родственницу.Ранее сообщалось, что москвичка Светлана Софиева пришла наток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" с сенсационнымзаявлением: она ждет тройню от Филиппа Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требуетот поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов. Послевыяснилось, что у женщины один из самых редких психиатрических диагнозов в мире – ложная беременность.