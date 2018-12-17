История 52-летней бизнесвумен Светланы Софиевой, которую в
своей программе Прямой эфир телеканала Россия 1 рассказал Андрей Малахов, расколола общество. Некоторые считают, что шоумен обманул зрителей: якобы женщина
действительно ждет тройню от поп-короля Филиппа Киркорова.
История 52-летней бизнесвумен Светланы Софиевой, которую в
своей программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" рассказал Андрей Малахов, расколола общество. Некоторые считают, что шоумен обманул зрителей: якобы женщина
действительно ждет тройню от поп-короля Филиппа Киркорова.
"Я бы не стал углубляться в эту историю, потому что для меня
она была, как для журналиста, неожиданная своей развязкой. Человек настолько верит, что она ждет детей от
Филиппа Киркорова, что у нее живот появляется. Она так правдоподобно об этом
рассказывала, что люди, которые встречали меня на улице, говорили: "Ну мы то знаем,
вы просто родственник Киркорова, вы его кум, поэтому вы его прикрыли, конечно
она ждет детей, обманывать она не могла", – рассказал Андрей Малахов в
сегодняшнем выпуске ток-шоу.
Племянница Светланы Оксана Хоменок приехала к шоумену, чтобы
попросить помощи. Родственница Софиевой не может с ней связаться. Она считает,
что должна помочь тете, которая после смерти родителей и бабушки заботилась о
них.
"Мы знаем эту историю с Филиппом и о ее беременности.
Сначала мы не понимали, что происходит. Она настолько убедительна, настолько верит
в это. Мы первое время сами в это верили. Она стала фанаткой Киркорова. Ездила
за ним из города в город, из тура в тур", – отметила Хоменок.
Олеся рассказала, что Светлане довелось многое пережить в жизни. Бизнесвумен потеряла брата, мать, отца и мужа. Георгия – супруга Софиевой,
жестоко убили и расчленили. Женщина осталась одна с детьми, на нее упало огромное
состояние. "Недвижимость в Лондоне, дом
в Беверли-Хиллс в Лос-Анджелесе, московская квартира и не одна, плюс счета с
большими суммами денег. Тогда она начала бояться за свою жизнь", – рассказала
племянница бизнесвумен.
Светлана Софиева также появилась в студии. Она сообщила, что ее племянницы, которых она вырастила и
выучила, неблагодарные и непутевые, также заявила, что не нуждается в помощи. "Суд над моим мужем был семь лет. Нас столько раз проверяли на дееспособность, на психическое здоровье, потом, когда
поднимали документы по убийству Георгия, это уже не так давно было. Клянусь, я
проверенная, лучше и больше, чем все. Везде "здорова" написано", – поведала Светлана.
Андрей Малахов разыскал двоюродную внучку Светланы. Девушка обещала переехать к Софиевой, чтобы присматривать за ней. Бизнесвумен согласилась принять в своей квартире родственницу.
Ранее сообщалось, что москвичка Светлана Софиева пришла на
ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" с сенсационным
заявлением: она ждет тройню от Филиппа Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требует
от поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов. После
выяснилось, что у женщины один из самых редких психиатрических диагнозов в мире – ложная беременность.