В последнее время телеведущий Андрей Малахов часто оказывается в центре скандалов. Ждать ли ему проблем в новом, 2019 году, узнали Дни.ру.

В последнее время телеведущий Андрей Малахов часто оказывается в центре скандалов. Ждать ли ему проблем в новом, 2019 году, узнали "Дни.ру".Андрей Малахов считается одним из самых известных, узнаваемых и уважаемых журналистов в России. Правда, последний эпитет стал подходить ведущему все меньше: то тут, то там слышны голоса критиков, укоряющих его за излишний цинизм, жажду вывалить на экраны интимные тайны звезд и другие проступки."Вокруг него армия поклонников весьма велика. Ну и завистники не дремлют. Вижу, как ему строят козни и постоянно пытаются подбросить дров в горящий костер", – рассказала в разговоре с "Дни.ру".Впрочем, на любую злую силу Малахов, кажется, сумеет найти управу. "Как бы ни старались его выжить с ТВ, это просто не представляется возможным. Его позиции будут постоянно укрепляться, а сфера деятельности расширится. В новом году есть вероятность еще одного шоу", – заметила ясновидящая.Однако это не означает, что работа дается Малахову легко. "Внутри программы были склоки и козни. Все это будет еще долго", – считает Янко. "Тем не менее он удержится в кресле лидера", – подчеркнула она.Резких перемен в жизни вроде переезда в другую страну Андрею в 2019 году ожидать не стоит. "У него проскакивали мысли о том, чтобы покинуть Россию. Вижу интересное предложение из-за рубежа. Ну он останется. Он безумно любит свою работу и страну", – уверена ясновидящая."По судьбе вижу, что он проживет с женой счастливую жизнь. Также есть момент рождения второго ребенка. Малахов будет инициатором – он хочет иметь еще одного малыша даже больше, чем Наталья", – добавила она."В 2019 году он удивит нас решением, связанным с политикой. В чем это проявится, точно не могу сказать. Возможно, интересный проект, как-то связанный с политической жизнью", – заметила Янко."Счастливый день у него – среда. Проблем со здоровьем и финансами в новом году ждать не стоит. Все в целом отлично", – подытожила она.