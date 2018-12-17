Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускает вероятность провокаций со стороны президента Петра Порошенко на границе с Крымом. Он пообещал, что украинский лидер в любом случае получит ответ от России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускаетвероятность провокаций со стороны президента Петра Порошенко на границе сКрымом. Он пообещал, что украинский лидер в любом случае "получит ответ" отРоссии.Российский дипломат ответил на вопрос, как Россия ответит наочередную провокацию у границ, которая может произойти уже в третьей декадедекабря. По словам министра, Петр Порошенко "получит ответ, мало не покажется"."По нашим данным, на границе с Крымом провокация обсуждаетсяс западными кураторами. По нашим сведениям, ему советуют поддерживать боевыедействия малой интенсивности, чтобы постоянной можно было вопить, что русскиенаступают на Украину. Провокация гаденькая, мелочная", – сказал Лавров в эфирерадиостанции Комсомольская правда.Очередная провокация на границе с Россией может привести к продлению военного режима на территории страны. Порошенко может использовать этот ход для укрепления своего положения перед предстоящими выборами в стране.Дипломат также отметил, что выступление украинского лидера на объединительном соборе, в ходе которого было принято решение о создании автокефальной церкви, "перешло все границы". Многие негативные высказывания главы о России – "хамство настоящее".Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушилигосударственную границу России и двинулись из Черного моря в сторонуКерченского пролива. Они совершили опасное маневрирование и не подчинилисьтребованиям российских властей. Судна были задержаны, а моряки арестованы надва месяца. После инцидента президент Украины ввел режим военного положения вряде регионов страны.