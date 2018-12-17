Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускает
вероятность провокаций со стороны президента Петра Порошенко на границе с
Крымом. Он пообещал, что украинский лидер в любом случае получит ответ от
России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускает
вероятность провокаций со стороны президента Петра Порошенко на границе с
Крымом. Он пообещал, что украинский лидер в любом случае "получит ответ" от
России.
Российский дипломат ответил на вопрос, как Россия ответит на
очередную провокацию у границ, которая может произойти уже в третьей декаде
декабря. По словам министра, Петр Порошенко "получит ответ, мало не покажется".
"По нашим данным, на границе с Крымом провокация обсуждается
с западными кураторами. По нашим сведениям, ему советуют поддерживать боевые
действия малой интенсивности, чтобы постоянной можно было вопить, что русские
наступают на Украину. Провокация гаденькая, мелочная", – сказал Лавров в эфире
радиостанции Комсомольская правда.
Очередная провокация на границе с Россией может привести к продлению военного режима на территории страны. Порошенко может использовать этот ход для укрепления своего положения перед предстоящими выборами в стране.
Дипломат также отметил, что выступление украинского лидера на объединительном соборе, в ходе которого было принято решение о создании автокефальной церкви, "перешло все границы". Многие негативные высказывания главы о России – "хамство настоящее".
Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили
государственную границу России и двинулись из Черного моря в сторону
Керченского пролива. Они совершили опасное маневрирование и не подчинились
требованиям российских властей. Судна были задержаны, а моряки арестованы на
два месяца. После инцидента президент Украины ввел режим военного положения в
ряде регионов страны.