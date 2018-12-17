26-летняя Яришна Аяла из Пуэрто-Рико стала настоящей суперзвездой после феноменального успеха в США. На Instagram-аккаунт девушки подписано более 1,7 миллиона человек.

26-летняя Яришна Аяла из Пуэрто-Рикостала настоящей суперзвездой после феноменального успеха в США. На Instagram-аккаунтдевушки подписано более 1,7 миллиона человек.Модель начала выступать на родине в категории фитнес-бикини. В2012 году она переехала в США, чтобы принимать участие в соревнованиях и развиваться.В 2013 году она сталв первой пуэрториканкой, получившей профессиональную картуменее чем за год карьеры.Сегодня спортивная модель демонстрирует свое накаченное и в тоже время женственное тело в соцсетях, собирая десятки тысяч восторженныхкомментариев и комплиментов. "Богиня", "Ты вдохновляешь", "Красиво и чувственно","Идеальное тело", – пишут пользователи.Однако есть и те, кто считает, что стальные мышцы Яришны слишкоммужественны и хороши для бодибилдера, а не для сексуальной брюнетки. "Непоймите меня неправильно, но такое накачанное тело не для девушки", "Перекачалась","Люблю более изящные формы", – написали некоторые фолловеры.Но сама Аяла не обращает внимание на критиков. Она делаетуспешную карьеру. Так, в настоящее время девушка сотрудничает с известнымпроизводителем спортивного питания, а также работает фитнес-моделью иперсональным тренером.