26-летняя Яришна Аяла из Пуэрто-Рико
стала настоящей суперзвездой после феноменального успеха в США. На Instagram-аккаунт
девушки подписано более 1,7 миллиона человек.
26-летняя Яришна Аяла из Пуэрто-Рико
стала настоящей суперзвездой после феноменального успеха в США. На Instagram-аккаунт
девушки подписано более 1,7 миллиона человек.
Модель начала выступать на родине в категории фитнес-бикини. В
2012 году она переехала в США, чтобы принимать участие в соревнованиях и развиваться.
В 2013 году она сталв первой пуэрториканкой, получившей профессиональную карту
менее чем за год карьеры.
Сегодня спортивная модель демонстрирует свое накаченное и в то
же время женственное тело в соцсетях, собирая десятки тысяч восторженных
комментариев и комплиментов. "Богиня", "Ты вдохновляешь", "Красиво и чувственно",
"Идеальное тело", – пишут пользователи.
Однако есть и те, кто считает, что стальные мышцы Яришны слишком
мужественны и хороши для бодибилдера, а не для сексуальной брюнетки. "Не
поймите меня неправильно, но такое накачанное тело не для девушки", "Перекачалась",
"Люблю более изящные формы", – написали некоторые фолловеры.
Но сама Аяла не обращает внимание на критиков. Она делает
успешную карьеру. Так, в настоящее время девушка сотрудничает с известным
производителем спортивного питания, а также работает фитнес-моделью и
персональным тренером.