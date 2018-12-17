Монако в рамках 18 тура французской Лиги 1 играл на выезде с Лионом и проиграл с результатом 0:3. Полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля.

"Монако" в рамках 18 тура французской Лиги 1 играл на выезде с "Лионом" и проиграл с результатом 0:3. Полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля.На 49 минуте футболист сборной России грубо атаковал футболиста "Лиона" Ферлана Менди и получил желтую карточку. Но команде хозяев это наказание показалось недостаточно жестким, и она потребовала просмотреть видеоповтор. Судья убедился, что нарушение Головина было действительно грубым и удалил Александра с поля.Счет к тому времени был 2:0 в пользу "Лиона". Получив численное преимущество, лионцы забили третий мяч и одержали крупную победу, благодаря которой поднялся на третье место. "Монако" с 13 очками остается на предпоследнем 19 месте.