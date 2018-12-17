По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы на Москву опустится туман. Как ожидается, видимость будет не более 200-700 метров, кроме того, жителей столицы ожидают изморось, а на дорогах — гололедица. В этой связи и водителям, и пешеходам посоветовали быть внимательными и осторожными.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы на Москву опустится туман. Как ожидается, видимость будет не более 200-700 метров, кроме того, жителей столицы ожидают изморось, а на дорогах — гололедица, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.Туман сохранится и в первой половине дня понедельника, 17 декабря. В этой связи в ведомстве напомнили водителям, что им следует снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями, а также стараться не допускать опасных маневров.Пешеходам рекомендовано быть более внимательными и осторожными, желательно обозначить свое присутствие светоотражающими элементами на одежде.Подмосковный главк МЧС заявил, что в области также ожидаются туман и гололедица. Жителям Подмосковья тоже посоветовали быть очень внимательными и осторожными.