Отец герцогини Сассекской рассказал, что его дочь перестала выходить с ним на связь после свадьбы с принцем Гарри. О своих отношениях с Меган Маркл он рассказал в интервью программе Доброе утро, Британия.

Отец герцогини Сассекскойрассказал, что его дочь перестала выходить с ним на связь после свадьбы с принцемГарри. О своих отношениях с Меган Маркл он рассказал в интервью программе "Доброеутро, Британия".Томас Маркл не раз пытался поговорить с бывшей актрисой, отправил ей множество сообщений, но она продолжала его игнорировать. Теперь мужчина пришел на телевидение, чтобы обратиться к дочери перед всей страной."Я очень тебя люблю, ты моя дочь, и я буду очень рад услышать тебя. Какие быразличия между нами ни существовали, мы сможем справиться с ними", – сказал он в эфире.Томас должен был проводить к алтарю во времясвадьбы в мае 2018 года, но отказался, сославшись на плохое самочувствие. В товремя он должен был пережить операцию на сердце. Вероятно, причиной его отсутствиямог стать скандал с папарацци. Незадолго до церемонии отец герцогиниорганизовал фотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги. Мужчину запечатлели в кафе, где он читал новости о Меган и Гарри, и в магазине, гдепортной снимает с него мерки для пошива одежды для церемонии.Томас Маркл уже извинился перед дочерью, но до сих пор жалеет о своем поступке. "За тот случай я извинился уже сто раз. Я недумаю, что из-за той ситуации меня нужно осуждать или прерывать вот такотношения со мной", – передает его слова телеканал "". Он отметил, что обрекла его на слишком суровое наказание из-за одной "глупой ошибки".