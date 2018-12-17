Отец герцогини Сассекской
рассказал, что его дочь перестала выходить с ним на связь после свадьбы с принцем
Гарри. О своих отношениях с Меган Маркл он рассказал в интервью программе Доброе
утро, Британия.
Отец герцогини Сассекской
рассказал, что его дочь перестала выходить с ним на связь после свадьбы с принцем
Гарри. О своих отношениях с Меган Маркл он рассказал в интервью программе "Доброе
утро, Британия".
Томас Маркл не раз пытался поговорить с бывшей актрисой, отправил ей множество сообщений, но она продолжала его игнорировать. Теперь мужчина пришел на телевидение, чтобы обратиться к дочери перед всей страной.
"Я очень тебя люблю, ты моя дочь, и я буду очень рад услышать тебя. Какие бы
различия между нами ни существовали, мы сможем справиться с ними", – сказал он в эфире.
Томас должен был проводить к алтарю во время
свадьбы в мае 2018 года, но отказался, сославшись на плохое самочувствие. В то
время он должен был пережить операцию на сердце. Вероятно, причиной его отсутствия
мог стать скандал с папарацци. Незадолго до церемонии отец герцогини
организовал фотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги. Мужчину запечатлели в кафе, где он читал новости о Меган и Гарри, и в магазине, где
портной снимает с него мерки для пошива одежды для церемонии.
Томас Маркл уже извинился перед дочерью, но до сих пор жалеет о своем поступке. "За тот случай я извинился уже сто раз. Я не
думаю, что из-за той ситуации меня нужно осуждать или прерывать вот так
отношения со мной", – передает его слова телеканал "". Он отметил, что обрекла его на слишком суровое наказание из-за одной "глупой ошибки".