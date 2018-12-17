Модель Алена Шишкова – бывшая невеста рэпера Тимати – пережила
трагедию. Девушка потеряла близкого человека, подробности держит в тайне.
Модель Алена Шишкова – бывшая невеста рэпера Тимати – пережила
трагедию. Девушка потеряла близкого человека, подробности держит в тайне.
Повод для поездки в родной город Тюмень у Алены был
нерадостный. Шишкова летала на похороны
близкого человека. Поклонники что-то заподозрили, увидев в Instagram модели снимки в траурной
одежде. Позже девушка написала, как трудно ей осознать, что человека больше нет
рядом.
"Только спустя время на смену шоку и полной
потерянности приходит осознание, что никто и никогда уже не займет в твоем
сердце место родного человека, отдавшего тебе всю свою любовь. Берегите своих
близких и живите долго-долго с теми, кто вам бесконечно дорог", – написала
Алена.
Несмотря на то, что звезде подиума уже 26 лет, близкие
всегда переживают за нее. Комментарии к траурной записи Шишкова предпочла
отключить, пишет
Недавно отекшее лицо бывшей невесты рэпера Тимати стало
предметом пересудов в соцсетях. Некоторые пользователи решили, что Алена
Шишкова беременна, другие говорят о неудачной пластике.
На фотографиях, которые 26-летняя модель выставляет в своем
Instagram, она так же хороша, как и раньше. Но на видео поклонники заметили
перемены во внешности экс-возлюбленной Тимати. Они спорят о причинах
"чрезмерной округлости" ее лица.
Некоторые сочли, что модель увлеклась филлерами или стала
жертвой недобросовестного косметолога. Другие говорят о лишнем весе, третьи
подозревают, что Алена ждет ребенка.