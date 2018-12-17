Модель Алена Шишкова – бывшая невеста рэпера Тимати – пережила трагедию. Девушка потеряла близкого человека, подробности держит в тайне.

Модель Алена Шишкова – бывшая невеста рэпера Тимати – пережилатрагедию. Девушка потеряла близкого человека, подробности держит в тайне.Повод для поездки в родной город Тюмень у Алены былнерадостный. Шишкова летала на похороныблизкого человека. Поклонники что-то заподозрили, увидев в Instagram модели снимки в траурнойодежде. Позже девушка написала, как трудно ей осознать, что человека больше нетрядом."Только спустя время на смену шоку и полнойпотерянности приходит осознание, что никто и никогда уже не займет в твоемсердце место родного человека, отдавшего тебе всю свою любовь. Берегите своихблизких и живите долго-долго с теми, кто вам бесконечно дорог", – написалаАлена.Несмотря на то, что звезде подиума уже 26 лет, близкиевсегда переживают за нее. Комментарии к траурной записи Шишкова предпочлаотключить, пишетНедавно отекшее лицо бывшей невесты рэпера Тимати сталопредметом пересудов в соцсетях. Некоторые пользователи решили, что АленаШишкова беременна, другие говорят о неудачной пластике.На фотографиях, которые 26-летняя модель выставляет в своемInstagram, она так же хороша, как и раньше. Но на видео поклонники заметилиперемены во внешности экс-возлюбленной Тимати. Они спорят о причинах"чрезмерной округлости" ее лица.Некоторые сочли, что модель увлеклась филлерами или сталажертвой недобросовестного косметолога. Другие говорят о лишнем весе, третьиподозревают, что Алена ждет ребенка.