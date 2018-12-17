15 декабря в Киеве открылось странное мероприятие. Две раскольнические неканонические церкви, называющие себя православными, но никем не признанные, собрали так называемый архиерейский собор для учреждения еще одной — новой украинской церкви. Все проходило под эгидой стамбульского патриархата при участии двух ее экзархов.

Автор: Дмитрий Киселев15 декабря в Киеве открылось странное мероприятие. Две раскольнические неканонические церкви, называющие себя православными, но никем не признанные, собрали так называемый архиерейский собор для учреждения еще одной — новой украинской церкви. Все проходило под эгидой стамбульского патриархата при участии двух ее экзархов.От самой массовой на Украине канонической Украинской православной церкви официальных представителей не было. В личном качестве прибыли лишь двое из 90 архиереев — перебежчики митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр Драбинко, давний диссидент в УПЦ, и митрополит Винницкий Симеон, земляк и протеже Петра Порошенко.Новая и пока никем не признанная церковь получила название — Православная церковь Украины. В субботу она родилась в буквальном смысле под звуки государственного гимна, а на митинге у стен Софийского собора, куда власть свезла людей на автобусах, чтобы создать ощущение народной поддержки, лишь флаги на удочках и ни одной иконы.Блаженнейший митрополит Онуфрий — глава независимой от нынешней киевской власти канонической и самой массовой в стране Украинской православной церкви предостерегал, что от брака государства и церкви рождаются уродцы. Вот уродец и появился. При этом две другие неканонические украинские церкви, которые до сих пор поднимались на знамя нациками, Порошенко просто напросто распустил. Это Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Их больше нет. Как нет и самопровозглашенного патриарха Филарета. Он уже не лидер раскольников, а волею стамбульского патриарха лишь один из них.Во главе вновь созданной церкви Украины 39-летний Епифан — марионетка, несамостоятельная фигура, что вряд ли обретет авторитет в православном мире. Новая Церковь Незалежной будет полностью зависима от Стамбула. Из Стамбула получать миро для миропомазания и из Стамбула получать разрешение, кого канонизировать, а кого — нет.Уже понятно, что Порошенко вновь обманул страну. Никакого полноценного томоса Украина не получит, а так, отправят филькину грамоту. Для олиграха-президента весь спектакль вроде как начало избирательной кампании к мартовским президентским выборам. Но, что странно, избирательного штаба в отличие от своих конкурентов он до сих пор не сформировал. Значит, вся надежда на нестандартные шаги.Автор: Андрей КоноваловЦерковь Святой Софии в Киеве одна из главных святынь. Объединительный собор украинских православных церквей стал мероприятием, организованным именно на высшем политическом уровне. Гостей от Константинополя приветствовал президент Украины Петр Порошенко. На площади перед храмом было людно. Помимо киевлян, множество организованно приехавших прихожан и священников, в основном, Киевского патриархата из областей.Народ согревался горячим вином, пританцовывал под звуки концерта, на котором в качестве конферансье был министр культуры Украины Евгений Нищук — голос Оранжевой революции и Евромайдана.Историческое для украинских христиан решение принято: с этого момента Украинская православная церковь Киевского патриархата получает от Константинополя автокефалию, формальную независимость.Мы сейчас находимся на митинге у Киевской Софии. Со сцены один за другим выступают политики. И для собравшихся здесь признание Константинополем киевского патриархата — важное именно политическое событие, которое подтверждает независимость страны.Петр Порошенко провел четкий водораздел: поддержка Киевского патриархата — патриотизм. А не поддержка — предательство. Почти буквально: кто не пляшет, тот москаль.Отец Георгий из Свято-Троицкого храма города Ржищева. До недавнего времени — кадровый офицер украинской армии, ветеран АТО. Свято-Троицкий храм относится к Украинской православной церкви московского патриархата. Здесь попеременно читают проповеди на украинском и русском языках. Священников не вызывали на знаменитые уже беседы в СБУ, но неделю назад эта церковь стала объектом поджога. К счастью, огонь не успел сильно разгореться. Сознавшегося в преступлении местного жителя полицейские отпустили уже на следующий день."Троицкая церковь охраняется государством, порча карается законом. О каком же законе они говорят, если никого карать не собираются? А если бы подожгли городскую думу Ржищева? Того же человека наказали бы власти", — говорит иерей Георгий.У отца Георгия болит душа за свежую роспись в храме, которая теперь покрыта слоем копоти: "Вот как закоптило. Представляете, насколько было ярко? Я не знаю, это убыток просто: видите, лики тоже темные".Деньги на роспись собирали прихожане, а художник даже не успел закончить работу. Но больше всего священник опасается, что теперь пожар может быть использован как аргумент для отчуждения храма государством — для дальнейшей передачи другому, политически более правильному приходу. Даже несмотря на то, что местная община эту церковь выкупила у властей.Для этих опасений есть все основания. Еще одно знаковое событие минувшей недели — в киевском храме Апостола Андрея Первозванного проходит первое богослужение константинопольского патриархата. В качестве жеста доброй воли знаменитая церковь была передана в пользование Константинополю властями Украины еще до объединительного собора.Один из прихожан — профессор богословия Дмитро Степовик, искусствовед и советник Филарета, главы раскольничьего Киевского патриархата. Профессор уверен, что после объединения и признания неканонических украинских православных церквей многие храмы должны будут перейти от УПЦ Московского патриархата к новой церкви. Критерий такой: если они построены украинцами или на деньги украинцев.Киево-Печерская Лавра — одна из важнейших православных святынь всего мира. Сейчас здесь помимо храмов располагается монастырь УПЦ московского патриархата, а также метрополия. Но кроме Лавры есть еще сотни церквей по всей стране, которые теперь украинское государство, вероятно, будет отбирать у одних верующих и передавать другим.Во многих областях центральной и западной Украины были переходы храмов, переходы общин. Часто это были силовыми методами, когда община разделялась. Часть была за переход, часть была за то, чтобы остаться. Меньшая часть или большая, там было по-разному. Но Лавра особый случай, она принадлежит государству. Власти могут разорвать договор аренды. И заключить договор с кем-то другим.Вчерашний учредительный Собор новой Украинской православной церкви создает правовой вакуум для большей части православных приходов и монастырей, почву для передела имущества и конфликтов. Все это украинские политики положили на алтарь идеи автокефалии Украинской православной церкви.