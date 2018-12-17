Онколог Антон Шкиряк рассказал о факторах, провоцирующих онкологические заболевания. По его словам, одним из ни являются так называемые вредные продукты.

Онколог АнтонШкиряк рассказал о факторах, провоцирующих онкологические заболевания. По егословам, одним из ни являются так называемые вредные продукты.Врач отметил, что существуют исследования, которые выявиликанцерогены в пище. Прежде всего, это переработанное мясо (колбасные изделия, сосискии т.п.), поскольку при производстве в них используются нитраты натрия."Также доказано,что самая обычная свинина является онкогенной… И сало тоже вредно... Этоконцентрат холестерина, холестериновая бомба… Также вредны и жареные, копченыепродукты – все они имеют денатурированный белок. Он очень вреден", – цитируетШкиряка "Обозреватель". "Мы есть то, что мы едим", – констатировал эксперт.Кроме того, врач назвал и косметические средства, которые могутпровоцировать развитие рака. "По поводу ногтей, которые покрывают очень модным шеллаком, тодля их затвердения используются вредные формальдегиды. Например, оксид титана,который вызывает онкологические процессы. Он же есть в помадах", – заявил специалист.Шкиряк назвал опасными и все красители для волос, потому что их производят наоснове вредных химических соединений.По словам онколога, в развитии рака есть и факторы нарушениякровообращения органов. В частности, патологии сосудов. А вот стресс сам посебе не является причиной возникновения злокачественных новообразований. Онвызывает в организме нарушения, которые могут привести к онкологии.Чтобы избежать страшного заболевания, АнтонШкиряк посоветовал обращать внимание на питание, пить чистую воду, заниматьсяминимальной ежедневной физической активностью, а также следить за весом.