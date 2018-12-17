Известной своей страстью к конспирациям Светлане Лободе не удалось остаться неузнанной в холле одного из столичных отелей, где звезда предавалась нешуточным страстям. Здесь снимали клипа на песню Instadrama.

Известной своей страстью к конспирациям не удалось остаться неузнанной в холле одного из столичных отелей, где звезда предавалась нешуточным страстям. Здесь снимали клипа на песню Instadrama.Посетители стали свидетелями захватывающих и наполненных откровенными сценами сьемок нового клипа, специально для которого Светлана даже поменяла имидж, превратившись в жгучую брюнетку.Интересно, что объектом обожания звезды стал вовсе не легендарный автор текстов песен и фронтмен немецкой метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн, роман и семейные отношения с которым страна обсуждает уже второй год, а молодой человек, напоминающий Джуда Лоу.Светлана всегда славилась отменным вкусом и появлялась в кадре только с очень достойными мужчинами. Интересно, как отреагирует Тилль на такой предновогодний сюрприз, когда буквально десять дней назад он гулял со Светланой, держась нежно за руки, по ночной Москве?При этом сама никогда не комментировала свои с ним отношения, хотя страна уверена, будто Тилль является отцом ее младшей дочери Тильды. Зато свидетельств их романтических встреч в Баку, Берлине и Москве предостаточно. А старшая дочь артистки Ева хвастается украшениями "от Тилля" и появляется в одежде с принтом в виде его фамилии.