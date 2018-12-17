Инаугурация новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили прошла в воскресенье, 16 декабря, в городе Телави (регион Кахетия). Оппозиция результаты выборов не признают, они митингуют на проспекте Руставели в Тбилиси и требуют досрочных парламентских выборов.

Инаугурация новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили прошла в воскресенье, 16 декабря, в городе Телави (регион Кахетия).Туда же с утра отправились оппозиционеры из объединения "Сила в единстве", которые не признают результаты выборов, их сторонники, а также проигравший выборы кандидат Григол Вашадзе. Они намеревались провести в Телави мирную акцию. Однако в 30 километрах от города их машины остановили полицейские. Они попросили пассажиров либо пойти дальше пешком, либо воспользоваться альтернативной дорогой. Оппозиционерам это не понравилось. Они несколько раз пытались прорвать полицейский кордон и повредили их машины. Власти назвали действия оппозиции провокацией.Позже экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится за рубежом, призвал оппозицию собраться на проспекте Руставели в Тбилиси и продолжить там акцию протеста.Один из участников акции Геги Джабава заявил, что оппозиционеры туда добрались и даже установили восемь палаток. "Мы ждем наших лидеров, чтобы обсудить и узнать планы на будущее. Уходить отсюда мы не собираемся, требования всем известны", — приводит его слова РИА Новости. Между тем, одно из требований: проведение досрочных парламентских выборов.