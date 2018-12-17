По меньшей мере 17 мирных жителей стали жертвами авиаудара коалиции по поселению Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По меньшей мере 17 мирных жителей стали жертвами авиаудара коалиции по поселению Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство САНА. Уточняется, что большинство погибших — женщины и дети. Во время атаки еще двое получили ранения.Коалиция, возглавляемая США, регулярно наносит авиаудары под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" в борьбе с террористами. Ранее самолеты коалиции наносили удары по Хаджину 5 и 8 декабря. Атаки также привели к гибели мирного населения.