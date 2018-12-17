Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Нью-Йорке, где местный клуб Рейнджерс принимал финалиста Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс. Гости выиграли в дополнительном периоде с результатом 4:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Нью-Йорке, где местный клуб "Рейнджерс" принимал финалиста Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс". Гости выиграли в дополнительном периоде с результатом 4:3.Начало встречи было успешным для хозяев площадки. На второй минуте шайба влетела в ворота "рыцарей", причем голевую передачу сделал российский легионер "Рейнджерс" Павел Бучневич. Но развить успех не получилось. Команда из Нью-Йорка пропустила одну шайбу, потом вторую, и была вынуждена отыгрываться.Основное время завершилось вничью 3:3. В дополнительном период Алан Так принес победу "Вегасу" 4:3.