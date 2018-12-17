Екатерина Андреева не только усиленно работает, но и также активно посещает различные культурные мероприятия. Так, легендарная телеведущая посетила Мариинский театр, а теперь добралась до Большого.

Екатерина Андреева не только усиленно работает, но и также активно посещает различные культурные мероприятия. Так, легендарная телеведущая посетила Мариинский театр, а теперь добралась до Большого.Личная страничка Екатерины Андреевой в социальной сети Instagram считается одной из самых познавательных среди отечественных знаменитостей. Дело в том, что телеведущая предпочитает постить не фотографии и видео с работы, а делать публикации внеэфирного времени. Екатерина заядлая путешественница, причем предпочитает нестандартные маршруты. К примеру, недавно она побывала в Африке, где поучаствовала в сафари.Вернувшись в холодную Россию, Андреева зря времени не теряла. Она посетила Мариинский театр в Санкт-Петербурге, а теперь добралась до Большого в Москве. Телеведущая опубликовала фотографию из культового столичного театра и поделилась впечатлениями. "В Большом театре как всегда – аншлаг, красота и ангельские голоса. Веселый предновогодний кавардак на Великой сцене – "Путешествие в Реймс" -опера (из редких😂), где все живы, никого не замуровали, не зарезали, не отравили, не предали, не сожгли😬.Тема историческая – коронация Карла X и попытка главных героев попасть на торжества", – рассказала Андреева.Интриги из спектакля она решила не делать. "Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти! Вот так и в этой опере – все бежали, бежали, ехали, ехали, никуда не приехали – но интересно. И постановка очень красивая, и сценография и костюмы и веселые интриги – шик-блеск-красота!" – похвалила Екатерина.К слову, сама телеведущая, судя по комментариям, произвела фурор своим видом в театре. Дело в том, что Андреева предпочла выйти в свет в брюках, широкой кофте и внушительных драгоценностях. Однако изюминкой образа стали босоножки с белыми большими бантами на абсолютно голые ноги."Катюша... Как же Вы все Ангельски прекрасны! А на босоножках бантики прелесть... Кажется что это сказочные бабочки и сейчас взмахнут крыльями и не шагать будете по жизни а парить, очень красиво смотрятся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Екатерина, вы – женщина без возраста, причем совершенно. Поразительно неизменчивы и восхитительны, пример для многих, удачи Вам и здоровья, а так же творческого и жизненного долголетия!", "А почему с голыми ногами в большом ? Это допустимо?", "Здорово, побывать в Большом в таких красивых босоножках !!!" – высказались подписчики.