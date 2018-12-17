Украинская деревня, вечер...
Идёт по деревне Мыкола - весь из себя расфуфыренный, в общем файный парубок. Подходит к крайней хате, к классической такой украинской хате с плетённым из лозы тыном, с глиняными горшками на нём, и кричит:
- Галю!
Тишина.
- Галю!
Тишина.
- Галю!
Тут открывается окно, из него по пояс высовывается такая дородная тетка - мама Гали и спрашивает:
- Чего тоби? Гали нема вдома...
Мыкола достаёт из штанов прибор в состоянии полной готовности, проводит им из стороны в сторону по плетёному тыну с характерным звуком - и говорит:
- Та так... Дило йе...
еще анекдот!