В Сети появились фотографии, на которых мужчина, похожий на Андрея Аршавина, развлекается в обществе двух женщин. Комментаторы уже высказались. что, мол, футболист взялся опять за старое.

В Сети появились фотографии, на которых мужчина, похожий на Андрея Аршавина, развлекается в обществе двух женщин. Комментаторы уже высказались. что, мол, футболист взялся "опять за старое".вернулся в Санкт-Петербург. Дело в том, что футболисту предложили работу в футбольном клубе "Зенит". С 1 января спортсмен возглавит проект "Сириус", в рамках которого будет заниматься развитием культурного уровня подрастающего поколения футболистов. Впрочем, Аршавин и себе нашел развлечение. В распоряжении появились фотографии, на которых якобы футболиста засняли с двумя женщинами (и обе не его жена ).Как рассказали очевидцы, спортсмен будто бы развлекался вместе с ними. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как Аршавин обнимает одну из них. Сообщается, что также Андрей покатал их на лошадях, но заплатил за эту прогулку незначительную сумму денег, хотя, как считают интернет-пользователи, со своим доходом мог бы дать гораздо больше на содержание животных. Примечательно, что вскоре компромат на игрока быстро исчез из социальных сетей, однако некоторые ушлые репортеры успели скопировать изображения."Опять за свое)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Надоела Андрею его Алиска", "ахахах, все никак не успокоится, ну что за человек", "некоторые люди не меняются", "Предыдущая история его походу не научила ничему(" – высказались комментаторы.Напомним, скандал в семье футболиста разразился осенью 2017 года. Алиса Аршавина объявила на всю страну, что рассталась с мужем. Женщина утверждала, что это связано с ее профессиональной деятельностью. Однако ушлые журналисты выяснили, что не только работа стала причиной разрыва. Футболист якобы изменил жене с казахстанской моделью Ольгой Семеновой. Впрочем, вскоре Алиса простила супруга.