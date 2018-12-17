17 декабря российская фигуристка отмечает День рождения. 22-летняя спортсменка рассказала о том, как проводит его.

17 декабря российская фигуристка отмечает Деньрождения. 22-летняя спортсменка рассказала о том, как проводит его.Елизавета опубликовалав своем Twitter фотографию с друзьями. Ребята навестили девушку в клинике.На снимке спортсменка выглядит осунувшейся."Не так важно, что янахожусь в больнице в свой день рождения, главное – люди, которые меняокружают", – заявила Туктамышева под снимком. Поклонники поддержали фигуристку."Надеюсь, тебе скоро станет лучше!", "Выздоравливай,с Днем рождения!", "Здоровья, счастья, успехов во всем! Мы за тебя болеем) Нетяжело ли без тренировок? В больнице, наверное, не кормят. Одни глазаостались... И друзья хороши: вместо апельсинов цветы принесли!)", – прокомментировалипост Туктамышевой пользователи соцсети.Материал дополняется