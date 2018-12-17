17 декабря российская фигуристка отмечает День
рождения. 22-летняя спортсменка рассказала о том, как проводит его.
17 декабря российская фигуристка отмечает День
рождения. 22-летняя спортсменка рассказала о том, как проводит его.
Елизавета опубликовала
в своем Twitter фотографию с друзьями. Ребята навестили девушку в клинике.
На снимке спортсменка выглядит осунувшейся.
"Не так важно, что я
нахожусь в больнице в свой день рождения, главное – люди, которые меня
окружают", – заявила Туктамышева под снимком. Поклонники поддержали фигуристку.
"Надеюсь, тебе скоро станет лучше!", "Выздоравливай,
с Днем рождения!", "Здоровья, счастья, успехов во всем! Мы за тебя болеем) Не
тяжело ли без тренировок? В больнице, наверное, не кормят. Одни глаза
остались... И друзья хороши: вместо апельсинов цветы принесли!)", – прокомментировали
пост Туктамышевой пользователи соцсети.
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