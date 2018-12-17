Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге серию
снимков из ванной комнаты. За водными процедурами знаменитости пристально наблюдал
огромный кот.
Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге серию
снимков из ванной комнаты. За водными процедурами знаменитости пристально наблюдал
огромный кот.
В Stories Instagram Алена выложила несколько фото. На них
запечатлен черный кот породы Мейн-кун, сидящий на краю ванны, в которой, судя по всему, купалась Водонаева.
Пушистого зверька артистки зовут
Эскобар. Котик часто становится героем микроблога телеведущей.
Водонаева души не чает в питомце, хотя до этого долго сомневалась, стоит ли
заводить животное.
Сын Алены Богдан длительное время настаивал на появлении в
доме зверька. Теперь малыш и его четвероногий друг спят вместе на одной
кровати.
Ранее Алена признавалась, что до рождения наследника у нее был любимый кот по
кличке Кокос, которого пришлось отдать в другую семью. Из-за питомца долгожданная беременность знаменитости оказалась под угрозой.
"Для тех, кто не в
курсе. В 2005 или 2006 году Ксения Собчак подарила мне котенка породы
французский голубой шартрез. Нам было хорошо вместе долгие годы, пока в 2009
году я не забеременела. На последних месяцах беременности мой врач акушер
задала мне вопрос на тему сожительствования с котом. Есть такая штука – токсоплазмоз.
Меня она, слава Богу, обошла стороной, но рисковать я не могла. Это была моя
четвертая беременность и очень долгожданный ребенок", – рассказывала звезда.
Артистка отмечала, что очень переживала из-за питомца. Вначале
она отдала его маме, но у женщины появилась аллергия на животное. Малыша
пришлось на время отвезти к друзьям. К новой семье Кокос быстро привык, полюбил
новых хозяев, поэтому требовать кота обратно Алена не стала.