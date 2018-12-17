Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге серию снимков из ванной комнаты. За водными процедурами знаменитости пристально наблюдал огромный кот.

Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге сериюснимков из ванной комнаты. За водными процедурами знаменитости пристально наблюдалогромный кот.В Stories Instagram Алена выложила несколько фото. На нихзапечатлен черный кот породы Мейн-кун, сидящий на краю ванны, в которой, судя по всему, купалась Водонаева.Пушистого зверька артистки зовутЭскобар. Котик часто становится героем микроблога телеведущей.Водонаева души не чает в питомце, хотя до этого долго сомневалась, стоит лизаводить животное.Сын Алены Богдан длительное время настаивал на появлении вдоме зверька. Теперь малыш и его четвероногий друг спят вместе на однойкровати.Ранее Алена признавалась, что до рождения наследника у нее был любимый кот покличке Кокос, которого пришлось отдать в другую семью. Из-за питомца долгожданная беременность знаменитости оказалась под угрозой."Для тех, кто не вкурсе. В 2005 или 2006 году Ксения Собчак подарила мне котенка породыфранцузский голубой шартрез. Нам было хорошо вместе долгие годы, пока в 2009году я не забеременела. На последних месяцах беременности мой врач акушерзадала мне вопрос на тему сожительствования с котом. Есть такая штука – токсоплазмоз.Меня она, слава Богу, обошла стороной, но рисковать я не могла. Это была моячетвертая беременность и очень долгожданный ребенок", – рассказывала звезда.Артистка отмечала, что очень переживала из-за питомца. Вначалеона отдала его маме, но у женщины появилась аллергия на животное. Малышапришлось на время отвезти к друзьям. К новой семье Кокос быстро привык, полюбилновых хозяев, поэтому требовать кота обратно Алена не стала.