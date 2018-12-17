Новая фотография в микроблоге известной балерины Анастасии Волочковой неожиданно взволновала украинских журналистов. Снимок артистки в купальнике они снабдили язвительными комментариями.

Новая фотография в микроблоге известной балерины АнастасииВолочковой неожиданно взволновала украинских журналистов. Снимок артистки в купальникеони снабдили язвительными комментариями.Даже самые добрые пожелания, которыми сопроводила фотографиюАнастасия, не смягчили сердец комментаторов."Экзерсис в домашнем театре – прекрасное начало дня. Ивам желаю активной недели. Поддерживайте форму и стройность тела, радуйтесьжизни и любите друг друга", – написала балерина под своим постом в Instagram.Пользователи Сети отметили, что снимок балерины вкупальнике, сделанный в домашнем театре Волочковой, слишком откровенный. Аукраинское издание "Обозреватель" призвало Анастасию "протрезветь"."Мне никогда она не нравилась. Особенно в трусах на всюстрану", "Вот даже стройность в таком ракурсе не спасает","Ты вот мамаша, и тебе не стыдно такой *** заниматься? Лучше бы детьмизанялась. Повырастают потом дебилы", – упражняются в остроумии злопыхатели(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Фанаты , естественно, своего кумира поддержали."Комсомолка, спортсменка и просто красавица!", "Сексуальная","Ноги офигенные", – пишут поклонники., как известно, практически каждый день занимаетсяспортом и танцами, зачастую в домашних условиях. Ведь, чтобы с такой легкостьюсадиться на шпагат – что Анастасия не устает демонстрировать своим поклонникам– необходимо много, долго и упорно тренироваться, пишет Teleprogramma.pro. К сожалению, не все подписчики Волочковой способныэто понять и оценить.