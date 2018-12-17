Новая фотография в микроблоге известной балерины Анастасии
Волочковой неожиданно взволновала украинских журналистов. Снимок артистки в купальнике
они снабдили язвительными комментариями.
Новая фотография в микроблоге известной балерины Анастасии
Волочковой неожиданно взволновала украинских журналистов. Снимок артистки в купальнике
они снабдили язвительными комментариями.
Даже самые добрые пожелания, которыми сопроводила фотографию
Анастасия, не смягчили сердец комментаторов.
"Экзерсис в домашнем театре – прекрасное начало дня. И
вам желаю активной недели. Поддерживайте форму и стройность тела, радуйтесь
жизни и любите друг друга", – написала балерина под своим постом в Instagram.
Пользователи Сети отметили, что снимок балерины в
купальнике, сделанный в домашнем театре Волочковой, слишком откровенный. А
украинское издание "Обозреватель" призвало Анастасию "протрезветь".
"Мне никогда она не нравилась. Особенно в трусах на всю
страну", "Вот даже стройность в таком ракурсе не спасает",
"Ты вот мамаша, и тебе не стыдно такой *** заниматься? Лучше бы детьми
занялась. Повырастают потом дебилы", – упражняются в остроумии злопыхатели
(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Фанаты , естественно, своего кумира поддержали.
"Комсомолка, спортсменка и просто красавица!", "Сексуальная",
"Ноги офигенные", – пишут поклонники.
, как известно, практически каждый день занимается
спортом и танцами, зачастую в домашних условиях. Ведь, чтобы с такой легкостью
садиться на шпагат – что Анастасия не устает демонстрировать своим поклонникам
– необходимо много, долго и упорно тренироваться, пишет Teleprogramma.pro. К сожалению, не все подписчики Волочковой способны
это понять и оценить.