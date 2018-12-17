Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в дагестанском Хасавюрте, где ранения получили четыре человека, второго предполагаемого злоумышленника ищут.

В дагестанском Хасавюрте задержали одного из подозреваемых в стрельбе.Второго злоумышленника ищут.Ранее сообщалось о перестрелке, в которой были ранены четыре человека, предположительно из охотничьего ружья и травматического пистолета. Пострадали двое участников конфликта и двое прохожих.Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном приобретении оружия, передает ТАСС.