В понедельник президент Франции, который целую неделю до этого не проронил ни слова публично о протестующих, обратился к людям, пообещав отменить налог для пенсионеров, которые получают меньше 2 тысяч евро, так же налог на плату за сверхурочные.

Автор: Дмитрий КиселевВо вторник собрался Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России. Обсуждали многое: создание системы защиты российских граждан за рубежом, условия в СИЗО и тюрьмах, действия полиции на митингах и шествиях. В ходе дискуссии член Совета Николай Сванидзе попросил Президента России освободить арестованного на 16 суток правозащитника Льва Пономарева.К такому наказанию Пономарева приговорил суд за перепост сообщения на своей открытой странице в Facebook с призывом прийти на несогласованный с властями митинг на Лубянской площади 28 октября. Поскольку это было уже повторное административное правонарушение (часть 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ), то и в наказание по закону арест.- Лев Александрович не хулиган. Он доктор физико-математических наук. Он принципиальный противник насилия. Он пацифист. Ему 70 лет, 77 лет, извините. И его репутация чиста, как свежевымытое стекло. Я прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение Генеральному прокурору проверить законность осуждения Пономарева.- Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее. В то же время ставить под сомнение в этом нашем разговоре справедливость принятого судом решения, мне очень трудно, как вы понимаете. Просто невозможно. И суд, он принял решение, потом второе решение. У нас все-таки совет особый. И люди здесь особые собрались. И было бы странно, если бы эти вопросы не прозвучали. Но что я увидел из той справки, которую вы прочитали, речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж.- Не хотим.- Где разбирают брусчатку и жгут там все подряд, понимаете? И страна потом погружается в условия чрезвычайного положения.По следам разговора Генпрокуратура России оперативно провела проверку и в пятницу сообщила, что нарушений при вынесении приговора Льву Пономареву нет. Все законно.Автор: Антон ЛядовНачинает работать водомет. Посмотрите: водомет сносит людей прямо на Елисейских полях. Тут уже все затянуто дымом. Люди начинают бежать в разные стороны. Полицейские движутся вверх по Елисейским полям, оттесняя протестующих в сторону Триумфальной арки. Шашки летят одна за другой, дымовые шашки.Щелчок, подкашиваются ноги: человек падает на землю. Резиновой пулей в ступню. На помощь бросаются пятеро.Ветер дует в сторону протестующих. Улица затянута полностью дымом, протестующие разбегаются, кто-то прячется за углами. Периодически сами протестующие кидают и шашки в сторону полиции, и камни. Все, что под руку попадется.Проходит несколько минут, толпа рассеивается после того, как падают очередные шашки, но, как только ветер уносит дым, протестующие возвращаются снова. Пытаются отбиваться: бросают камень, попадает в своего.В этот раз полиция пытается работать точечно: вычленять из толпы провокаторов.Площадь Опера. Центр. Полицейские побежали разгонять провокаторов. Они хватают одного из протестующих, валят его на асфальт. Прямо здесь пытаются его задержать, арестовать. Это конечно тут же заводит толпу, они пытаются отбить. Он сопротивляется. Полицейские друг другу помогают, пытаются схватить прямо на месте: 5-6 человек пытаются схватить одного из протестующих. Другой полицейский работает газом, не подпуская остальных. Человек все равно сопротивляется, хватается за все, что может: вот ухватился за остановку. Тут же целое наступление выстроено: они отталкивают людей, чтобы те не мешали работать полиции.Протестующие заблокированы в центре площади, пытаются выйти, но толпой ни по одному выходу не пропускают.Полиция бросается на толпу с щитами и дубинками. Один из жандармов кричит своим на фланге: "Осторожно, это пресса". Сразу несколько съемочных групп работают на манифестации с охранниками. Человек в маске и шлеме сопровождает оператора.На улицах Парижа снова бронетехника. Здесь заготовлен специальный ковш, которым эти БТРы сносят баррикады, которые периодически протестующие выстраивают. Как минимум на прошлой неделе такое было.Также улицы блокирует конная полиция. На глазах у лошадей защитные пластины от попадания камней и железных кусков, которыми как правило, кидаются протестующие. Так же у них так называемые наколенники. Конечно, никто не затаптывает протестующих, но, когда нужно разогнать определенную группу, как правило, полицейские на конях выдвигаются в их сторону и люди разбегаются сами.Ближайшие кафе моментально опускают металлические ставни, витрины многих ресторанов забиты фанерой, офисы крупных банков — листами железа.За весь день было арестовано полторы сотни человек. В десять раз меньше, чем в прошлые выходные. Пятая суббота желтых жилетов значительно спокойнее предыдущих. Там, где в прошлые выходные крушили все подряд, в этот раз только несколько поврежденных витрин. Где выстраивали баррикады из строительных ограждений — несколько булыжников, брошенных в полицейских. Требования протестующих те же.Что повлияло на протестующих в эти выходные — заявление президента Макрона или что-то еще — пока вопрос. В понедельник президент Франции, который целую неделю до этого не проронил ни слова публично о протестующих, обратился к людям, пообещав отменить налог для пенсионеров, которые получают меньше 2 тысяч евро, так же налог на плату за сверхурочные. Среди обещанного — новогодние премии и повышение минимальной оплаты труда на 100 евро."Отличная актерская игра. Я бы ему вручила премию "Сезар" за лучшую мужскую роль. Дело в том, что он дал нам не то, чего мы добивались. Он нам дал какие-то крошки, делая вид, что старается. Он добавил 100 евро к МРОТу. Это просто смешно. Понятное дело, что в 2019 году он бы и так повысился. Он издевается над нами, над народом. В его обращении читается подтекст, обращенный к другим людям. Когда он заявил, что там, где начинается насилие, заканчивается свобода, для меня это объявление войны собственному народу. Он говорит нам, что со свободой покончено", — говорит француженка.Самира Ауали работает в аэропорту Шарль-де-Голь. Говорит, что в этот раз пропускает акцию по единственной причине: в эти выходные ее очередь проводить время с двумя дочками. Они с мужем разводятся, но бюджет еще общий. На калькуляторе подсчитывает, сколько денег уходит на налоги каждый месяц."Получается, мы платим в месяц 1640 евро. И это только налоги. Мы не берем в учет продукты, плату за электричество и газ. 140 евро платим за электричество. За газ примерно столько же. Получается почти 2000 евро. Еще надо платить за бензин. Муж мой работает в Париже, а я в Руасси-ан-Франс. Видите, получается почти вся моя зарплата. Еще остается платить за музыкальную школу для детей. Их надо одевать. Тем более, что уже зима. Вот, например, сейчас у меня сломался отопительный котел, и я не могу его починить. Это стоит 3500 евро", — говорит Самира.Ее зарплата 2000. С переработкой 2200, но надо вставать в 5 утра, а дочек отдавать ночевать к друзьям. Зарплата мужа – 3 000. В этом году они вдвоем выплатили налогов около 10 тысяч евро."Раньше, будучи средним классом, мы думали, как отправимся куда-то в отпуск, теперь же стараемся дожить до следующего месяца", — продолжает Самира."Десять лет назад случился кризис, и с тех пор покупательная способность населения остается на прежнем уровне. А у некоторых социальных групп растут расходы: все больше приходится платить за жилье, повышаются цены на страховку, на проезд в общественном транспорте. Все больше ощущается неблагополучие", — говорит экономист Анри Стердиниак.Надья Растэ владеет закусочной и рестораном рядом ссимволом великой французской революции — Площадью Бастилии, где протестующие желтые жилеты проводили свою первую крупную манифестацию 17го ноября. Перед каждой субботой она очень волнуется и просит персонал занести стулья с веранды внутрь: ими очень удобно громить витрины, а замена одной такой сейчас 500 евро.Несмотря на все это, Надья поддерживает желтые жилеты, понимая, что насилие не поддерживают большинство самих протестующих."Сборы растут, а вот зарплаты нет. Жизнь в Париже очень дорогая. И если раньше такие люди, как я, а я переехала в Париж десять лет назад, еще могли себе позволить снимать квартиру площадью в 30 квадратных метров, то сейчас это становится непозволительной роскошью. Снимать квартиру в 30 квадратных метров за 1 200 евро в месяц многим сейчас оказывается просто не по карману. Растет квартплата, растут цены буквально на все, а вот зарплаты не увеличиваются", — говорит Надья.Французы привыкли к высокому уровню жизни, который был в стране десятилетиями. Но вдруг этот уклад стал рушиться. И когдапосле всех выплат и удержаний, один только съем жилья доходит до 1000 евро, на руках остается несколько сотен евро на месяц — люди не выдерживают.Вступить в диалог с народом на этой неделе президенту Макрону нужно было любой ценой. Предложенные меры оценили в 10 миллиардов евро, что приведет к дефициту бюджета страны в 3,3 десятых процента, а это нарушает общеевропейские требования.}"В Брюсселе нам будут выкручивать руки, утверждая, что подобный уровень бюджетного дефицита у нас слишком высокий. В 2020 году придется принять меры с тем, чтобы скомпенсировать рост бюджетных расходов. Возможно, с этой целью придется подсократить другие статьи расходов, к примеру, социальные выплаты. Если говорить о правительстве, то в ближайшей перспективе их главная цель — купировать недовольство, из-за которого "желтые жилеты" вышли на улицу. 10 миллиардов выделили потому, что правительство надеется, что данная мера поможет успокоить людей", — говорит Стердиниак.Еще одно место, где на этой неделе нужно было успокаивать людей — Страсбург. Во вторник вечером рядом с рождественской ярмаркой человек по имени Шерифф Шекат сначала расстрелял людей, а после бросался на них с ножом. Трое погибли более десяти ранены.Преступник родился и вырос в Страсбурге, причем в том же районе, где и был убит. Еще до стрельбы в центре Страсбурга был внесен в базу данных, в которую полиция заносит лиц, подозреваемых в том, что они могут потенциально представлять угрозу национальной безопасности. Но при этом оснований для ареста этих лиц пока нет.Кстати, в этот же список был входил Амеди Кулибали, террорист, который застрелил четверых заложников в результате нападения на магазин кошерных продуктов в Париже в 2015 году.Стрелок из Страсбурга французским правоохранителям был давно известен: с 10 лет за ним уже наблюдали полицейские, в 13 он был впервые осужден. 67 раз привлекался за нарушение закона.В день стрельбы его должны были арестовать, он был замешан в очередном деле о воровстве. Спецназ прибыл к его дому, но дома Шеката не оказалось, полицейские его упустили.После стрельбы в Страсбурге был объявлен траур. Ярмарку открыли в четверг вечером. Через некоторое время после этого стрелка ликвидировали. В связи с произошедшим политики призывали протестующих не выходить на митинги 16 декабря.Вечер 16 декабря в Париже выглядел так: полиция снова включает водомет и буквально сносит людей. Тех немногих протестующих, которые остались здесь на Елисейских полях.Уже потемнело, довольно холодно, льет сильный дождь, но некоторые из желтых жилетов все еще здесь находятся в знак своего протеста. От планов выходить на улицы и дальше протестующие пока не отказывались.Следующая суббота — за два дня до Рождественского сочельника.Интересно, как тужится лидер епвропейской свободной прессы моя любимая компания BBC, чтобы найти русский след в организации беспорядков в Париже. Сегодня флагманский ресурс агентства "Россия Сегодня", сайт ria.ru, публикует переписку корреспондента BBC Ольги Ившиной со своей коллегой из другого издания. В письмах — умоляющая просьба хоть как-то, хоть каким-то боком найти русских злоумышленников, мол, таково задание редакции, жаждущей русской крови. То есть, это редакция BBC требует "русской крови" от своего русского корреспондента в Париже. Ну, не цинично? И это нас оттуда учат непредвзятой журналистике. Кровожадные такие.