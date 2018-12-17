Никита Михалков впервые за долгое время вышел в свет. 73-летний режиссер недавно перенес сложнейшую операцию.

Никита Михалков впервыеза долгое время вышел в свет. 73-летний режиссер недавно перенес сложнейшуюоперацию.Михалкову дваждыпотребовалось хирургическое вмешательство. Знаменитости заменили тазобедренныйсустав. Много лет назад Никита Сергеевич получил травму, занимаясь спортом.После выписки режиссермог передвигаться только с помощью костылей, оперированная конечность периодическиболела. Судя по всему, мэтру сталонамного лучше. На юбилей своего приятеля телеведущего Юрия Николаевазвезда пришла, опираясь на трость.Компанию Михалковусоставила супруга Татьяна. Присутствующие отметили, что кинематографист был вотличном расположении духа и много разговаривал по телефону. Никита Сергеевичпередвигался очень медленно, было заметно, что долго ходить ему пока тяжело.В буфете режиссервстретил своего сына Артема Михалкова. Однако пообщаться с отпрыскомзнаменитости не удалось. Мэтра со всех сторон окружили поклонники с просьбами осовместном фото. Примечательно, что Никита Сергеевич в снимке никому не отказывал.Об этом сообщает сайт .