Москва посылает предельно прозрачные сигналы Киеву о том, что нынешнее руководство Украины ее больше не интересует. Оно пропитано нацизмом и нам с ним не пути.

Москва посылает предельно прозрачные сигналы Киеву о том,что нынешнее руководство Украины ее больше не интересует. Оно пропитано нацизмоми нам с ним не пути.Министр иностранных Сергей Лавров дал исчерпывающий ответ навопрос – кто такой Петр Порошенко. Действующий президент Украины и его командапродвигают в жизнь нацистские идеи и воюют с собственным народом. ПоэтомуРоссии с такой властью не по пути, Москва будет ждать смены правящей верхушки вКиеве.По словам Лаврова, нам важно сохранить отношения с соседнейстраной, а не с ее руководителями. Воевать с Украиной никто не собирается, успокоилминистр и отметил, что сейчас с украинским режимом воюют русскоязычные жителиДонбасса."Подавляющее большинство украинского народа, я уверен,желает мира и желает избавиться от позорного режима. Воевать с Украиной мы небудем, я вам обещаю", – сказал Лавров в эфире радио "Комсомольскаяправда".Министру пришлось ответить и на острый вопрос о возможномпризнании самопровозглашенных республик на юго-востоке. Лавров сказал, что еслиМосква пойдет на такой шаг, то потеряет отношения с остальной Украиной, котораяостанется в руках нацистов.По сути, точку в спорах об отношениях Москвы и нынешнейкиевской власти поставил еще несколько дней назад президент России. Он далисчерпывающий ответ на вопрос – почему он не хочет общаться с Петром Порошенко.Владимир Путин поставил крест на лидере Незалежной и заявил, что не намеренподнимать ему рейтинг перед президентскими выборами.Напомним, что после утроенной Украиной провокации в Керченскомпроливе, президент Незалежной несколько раз пытался связаться с Путиным по телефону.Он даже позвонил Ангеле Меркель и потребовал, чтобы канцлер Германии повлиялана российского президента и заставила его поговорить с Порошенко.Но номер не прошел, а позже пресс-секретарь президентаДмитрий Песков намекнул журналистам, что его шеф не намерен разговаривать сПетром Порошенко. В Кремле исключили какие-либо контакты двух президентов вближайшее время. Когда на высоком уровне делаются подобные заявления, это означаеттолько одно – президент Украины превратился в нерукопожатную персону.Через несколько дней, на инвестиционном форуме "Россия,вперед!" Владимир Путин дал оценку событиям в Черном море, назвав ихпровокацией украинских властей. Президент не исключил, что за ней стоит личноПетр Порошенко, которому перед выборами необходимо создать препятствия дляконкурентов из оппозиции. Из уст главы России даже прозвучало жесткое заявление– Путин сравнил Порошенко с людоедом.А за месяц до этого, на заседании Валдайского клуба главагосударства недвусмысленно дал понять, что с нынешним президентом Украиныдоговориться не получится. Тогда еще Путин не был столь категоричен и неотказывался от контактов с Порошенко, но, в то же время предположил, что новоеруководство Украины будет посговорчивее.Судя по всему, ждать осталось недолго. В конце марта 2019года на Украине должны пройти президентские выборы. Если Порошенко не устроитеще одну провокацию, благодаря которой он сможет перенести или отменить голосование,то весной Украина получит нового главу государства.Очевидно, что это будет не Порошенко: сейчас его рейтингиколеблются вокруг статистической погрешности, да и он сам пока не заявлял отом, что пойдет на выборы. Правда, возможные кандидаты на высший пост в странетоже вряд ли сильно порадуют Кремль: лидерами предвыборной гонки на Украинестали глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.