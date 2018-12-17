Сегодня, 17 декабря, гостьей программы Бориса Корчевникова Судьба
человека слала актриса Юлия Яковлева. Звезда рассказала, как пережила
предательство любимого мужчины.
Сегодня, 17 декабря, гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба
человека" слала актриса Юлия Яковлева. Звезда рассказала, как пережила
предательство любимого мужчины.
Юлия стала известна благодаря роли секретарши Зои в популярном
сериале "Тайны следствия". "Образ Зои, наверно, собирательный, образ секретарш
и многих девушек. Меня до сих пор все называют Зоей, я уже привыкла", – поведала
актриса.
Яковлева довольно рано стала матерью. Артистка забеременела на
последнем курсе университета. "Мою первую любовь звали Константин Анисимов. Мы
не были женаты, не сложилось, он просто отец моего ребенка", – вспомнила
Яковлева.
По словам Юлии, Анисимов очень красиво за ней ухаживал. Ее
родители с радостью приняли Константина в семью. "Мама его обожала. Нас не
поняла та семья. Он делал мне предложение, мы часто подавали
заявление, но я не могла быть замужем, так как жили
в коммунальной квартире, чтобы папе дали квартиру, я должна была быть
матерью-одиночкой, поэтому свадьбы мы отодвигали", – рассказала
актриса.
После рождения ребенка отношения артистки и ее мужа
испортились. Молодой мужчина не интересовался наследником. "Костя даже не
понял, что у него родился ребенок. Я занималась сыном, а он оказался таким
женолюбом, что нам пришлось скоро расстаться", – сообщила знаменитость.
Яковлева отметила, что никогда не мечтала о замужестве, так
как, по ее мнению, в этом нет никакого смысла. Теперь она рада, что тогда не вышла за
Константина. "Он мог меня совсем разрушить. Я не могу сказать, что любила его,
потому что все последующие его действия, этот полный игнор ребенка, он
перечеркнул все", – отметила звезда.
Юлия осталась одна с больным сыном на руках. Ей пришлось уйти из театра и перебиваться случайными заработками.
"На дворе 90-е. Это был самый страшный период. Я в кино снималась, в театре
играла до этого, а оказалось, что я никому не нужна, никуда меня не брали", -
поделилась Яковлева.
К отцу ребенка знаменитость принципиально не обращалась. "Мне
хватало того, что каждый месяц я ходила в театр за алиментами, это было очень
тяжело и неприятно", – вспоминает актриса.
"В какой-то момент жизнь меня вынесла совсем на панель…", -
сказала вдруг Юлия. После этих слов артистка отвлеклась и сделала паузу. Услышав это,
ведущий Борис Корчевников заметно напрягся, видимо ожидая ужасного продолжения
истории, замер. "… зазывалой на выставку восковых
фигур", – продолжала Яковлева, пока Корчевников расплывался в
улыбке.
К счастью, Яковлева получила роль в сериале "Тайны следствия".
Артистка и ее сын больше ни в чем не нуждались. Замуж Юлия так и не вышла. По
словам актрисы, у нее ни с кем не сложились отношения.