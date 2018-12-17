Сегодня, 17 декабря, гостьей программы Бориса Корчевникова Судьба человека слала актриса Юлия Яковлева. Звезда рассказала, как пережила предательство любимого мужчины.

Сегодня, 17 декабря, гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьбачеловека" слала актриса Юлия Яковлева. Звезда рассказала, как пережилапредательство любимого мужчины.Юлия стала известна благодаря роли секретарши Зои в популярномсериале "Тайны следствия". "Образ Зои, наверно, собирательный, образ секретарши многих девушек. Меня до сих пор все называют Зоей, я уже привыкла", – поведалаактриса.Яковлева довольно рано стала матерью. Артистка забеременела напоследнем курсе университета. "Мою первую любовь звали Константин Анисимов. Мыне были женаты, не сложилось, он просто отец моего ребенка", – вспомнилаЯковлева.По словам Юлии, Анисимов очень красиво за ней ухаживал. Ееродители с радостью приняли Константина в семью. "Мама его обожала. Нас непоняла та семья. Он делал мне предложение, мы часто подавализаявление, но я не могла быть замужем, так как жилив коммунальной квартире, чтобы папе дали квартиру, я должна была бытьматерью-одиночкой, поэтому свадьбы мы отодвигали", – рассказалаактриса.После рождения ребенка отношения артистки и ее мужаиспортились. Молодой мужчина не интересовался наследником. "Костя даже непонял, что у него родился ребенок. Я занималась сыном, а он оказался такимженолюбом, что нам пришлось скоро расстаться", – сообщила знаменитость.Яковлева отметила, что никогда не мечтала о замужестве, таккак, по ее мнению, в этом нет никакого смысла. Теперь она рада, что тогда не вышла заКонстантина. "Он мог меня совсем разрушить. Я не могу сказать, что любила его,потому что все последующие его действия, этот полный игнор ребенка, онперечеркнул все", – отметила звезда.Юлия осталась одна с больным сыном на руках. Ей пришлось уйти из театра и перебиваться случайными заработками."На дворе 90-е. Это был самый страшный период. Я в кино снималась, в театреиграла до этого, а оказалось, что я никому не нужна, никуда меня не брали", -поделилась Яковлева.К отцу ребенка знаменитость принципиально не обращалась. "Мнехватало того, что каждый месяц я ходила в театр за алиментами, это было оченьтяжело и неприятно", – вспоминает актриса."В какой-то момент жизнь меня вынесла совсем на панель…", -сказала вдруг Юлия. После этих слов артистка отвлеклась и сделала паузу. Услышав это,ведущий Борис Корчевников заметно напрягся, видимо ожидая ужасного продолженияистории, замер. "… зазывалой на выставку восковыхфигур", – продолжала Яковлева, пока Корчевников расплывался вулыбке.К счастью, Яковлева получила роль в сериале "Тайны следствия".Артистка и ее сын больше ни в чем не нуждались. Замуж Юлия так и не вышла. Пословам актрисы, у нее ни с кем не сложились отношения.