44-летняя певица станцевала в клубе с кавказцем и выложила видео в сеть. Лель призналась, что от горячих танцев у нее радуется сердце.

44-летняя певица станцевала в клубе с кавказцем и выложила видео в сеть. Лель призналась, что от горячих танцев у нее радуется сердце.Подписчики Кати Лель в Instagram восхитились умением певицы танцевать кавказские народные танцы. В частности, 44-летняя артистка продемонстрировала лезгинку, "Пятый канал". Лель станцевала дуэтом с кавказцем."Почему люблю танцевать кавказские горячие танцы? Душа любит эту музыку и танцы, поэтому и тело танцует, сердце радуется", – призналась она в подписи к видео.Поклонники буквально пришли в восторг, оставив сотни комментариев. Видео собрало более ста тысяч лайков. "Похоже, Катя тоже из Кавказа, по нашему так танцует, как другим и не снилось", – написал один из комментаторов. "Молодечик, у Вас прекрасно получается", – похвалил другой.