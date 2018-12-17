Злоумышленница, находясь в гостях у 90-летней женщины, воспользовалась ее невнимательностью и похитила денежные средства...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали 38-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в краже»,– сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. По словам 90-летней потерпевшей, из ее квартиры на Бирюлевской улице пропали денежные средства в размере более 60 тысяч рублей.В результате отработки территории сотрудники экипажа автопатруля задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя ранее судимая жительница столицы.Как установили полицейские, злоумышленница находилась в гостях у пенсионерки. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки квартиры, женщина похитила денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22