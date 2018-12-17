Учащиеся школ и кадетского корпуса соревновались в знании законов.

В центре внешкольной работы «Лад» в городе Радужный, в рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации и Дню прав человека, сотрудники полиции приняли участие в проведении ежегодного конкурса «Гражданином быть обязан!».Юрисконсульт правового направления МО МВД России по ЗАТО «Радужный» Алена Сухомлинова организовала и провела с подростками финальный этап конкурса по правовому просвещению несовершеннолетних. В ходе мероприятия учащиеся 9-11 классов школ и кадетского корпуса соревновались в знании законов. Конкурсные задания содержали актуальные вопросы по различным отраслям законодательства - уголовному, административному, гражданскому, трудовому, семейному и конституционному праву.Ребята увлеченно решали задачи правового характера, с энтузиазмом отвечали на вопросы сотрудника полиции. В ходе мероприятия подросткам удалось не только продемонстрировать свои знания, но и задать вопросы опытному юристу, получить квалифицированные разъяснения в области уголовного и административного права.В своем выступлении юрисконсульт отметила хорошую теоретическую подготовку ребят и призвала учащихся не нарушать закон.По итогам конкурса победителям были вручены заслуженные грамоты и подарки.