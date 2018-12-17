Над
украинским лидером Петром Порошенко сгущаются тучи. Шансов победить на
предстоящим выборах главы государства у него практически нулевые.
Предвидя бесславный финал своего президента, глава Незалежной продолжает готовить побег на Запад.
Над
украинским лидером Петром Порошенко сгущаются тучи. Шансов победить на
предстоящим выборах главы государства у него практически нулевые.
Предвидя бесславный финал своего президента, глава Незалежной продолжает готовить побег на Запад.
По мнению беглого
украинского олигарха Александра Онищенко, Порошенко готовится отдать
концы в Испанию. Выбор Пиренейского полуострова в качестве убежища не
случаен, уверяет бизнесмен.
Дело в том, что в поселке Сан-Педро на юге королевства у главы украинского
государства, а также у его друзей есть виллы. Дача Порошенко имеет
площадь почти 1,5 тысячи квадратных метров, на территории есть несколько
бассейнов.
"Оценивается
она сейчас в 5-7 миллионов долларов", – заявил Онищенко в интервью для
программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. По словам беглого
олигарха, недвижимость оформлена через оффшорную компанию на Гибралтаре.
Онищенко
с уверенностью заявил, что Порошенко "прячет" имеющиеся у него средства
в произведениях искусства и ценностях. "Он покупал картины на аукционе "Сотбис".
Например, одну купил за 30 миллионов долларов", – рассказал
предприниматель, добавив, что эта картина украшает виллу украинского
лидера.
Напомним,
после провокации в Керченском проливе 25 ноября Порошенко пытался
связаться с президентом России Владимиром Путиным. Однако глава
российского государства с ним разговаривать не стал. "Я не хочу
принимать участие в его избирательной кампании ", – сказал Путин. По его
словам, Порошенко специально создает кризисные ситуации, чтобы потом перекладывать вину на Россию.
В
середине ноября Владимир Путин в ходе саммита Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) посетовал на бессмысленность нормандского
формата по урегулированию в Донбассе. Всему виной нежелание Киева
выполнять взятые на себя обязательства, пояснил глава российского
государства.
"Способна
ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд,
нет", – Сказал Путин и добавил, что с Киевом вряд ли можно рассчитывать
на мирное решение вопросов.