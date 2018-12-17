Над украинским лидером Петром Порошенко сгущаются тучи. Шансов победить на предстоящим выборах главы государства у него практически нулевые. Предвидя бесславный финал своего президента, глава Незалежной продолжает готовить побег на Запад.

Надукраинским лидером Петром Порошенко сгущаются тучи. Шансов победить напредстоящим выборах главы государства у него практически нулевые.Предвидя бесславный финал своего президента, глава Незалежной продолжает готовить побег на Запад.По мнению беглогоукраинского олигарха Александра Онищенко, Порошенко готовится отдатьконцы в Испанию. Выбор Пиренейского полуострова в качестве убежища неслучаен, уверяет бизнесмен.Дело в том, что в поселке Сан-Педро на юге королевства у главы украинскогогосударства, а также у его друзей есть виллы. Дача Порошенко имеетплощадь почти 1,5 тысячи квадратных метров, на территории есть несколькобассейнов."Оцениваетсяона сейчас в 5-7 миллионов долларов", – заявил Онищенко в интервью дляпрограммы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ. По словам беглогоолигарха, недвижимость оформлена через оффшорную компанию на Гибралтаре.Онищенкос уверенностью заявил, что Порошенко "прячет" имеющиеся у него средствав произведениях искусства и ценностях. "Он покупал картины на аукционе "Сотбис".Например, одну купил за 30 миллионов долларов", – рассказалпредприниматель, добавив, что эта картина украшает виллу украинскоголидера.Напомним,после провокации в Керченском проливе 25 ноября Порошенко пыталсясвязаться с президентом России Владимиром Путиным. Однако главароссийского государства с ним разговаривать не стал. "Я не хочупринимать участие в его избирательной кампании ", – сказал Путин. По егословам, Порошенко специально создает кризисные ситуации, чтобы потом перекладывать вину на Россию.середине ноября Владимир Путин в ходе саммита Ассоциации государствЮго-Восточной Азии (АСЕАН) посетовал на бессмысленность нормандскогоформата по урегулированию в Донбассе. Всему виной нежелание Киевавыполнять взятые на себя обязательства, пояснил глава российскогогосударства."Способнали сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд,нет", – Сказал Путин и добавил, что с Киевом вряд ли можно рассчитыватьна мирное решение вопросов.