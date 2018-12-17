Порошенко добился проведения голосования в Генассамблее ОНН по его проекту о милитаризации Черного и Азовского морей. Со слов украинского лидера, резолюцию поддерживает уже 41 страна.

Порошенко добился проведения голосования в Генассамблее ОНН по его проекту о милитаризации Черного и Азовского морей. Со слов украинского лидера, резолюцию поддерживает уже 41 страна.Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник Генеральная Ассамблея ОНН согласилась рассмотреть его проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей, URA.ru.По его словам, уже 41 страна согласилась выступить в качестве соавтора документа."Мы надеемся, что этот достаточно сильный документ завтра Генеральной ассамблеей будет проголосован", – сказал Порошенко на пресс-конференции в Киеве.Напомним, что ситуация начала накалятся после того, как российске военные задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Украинские моряки были вооружены. Их задержали до выяснения обстоятельств. Киев же назвал действия пограничников РФ неправомерными.Более того, в ответ на произошедшее в Черном море Петр Порошенко объявил в военное положение в 10 областях Украины сроком на 30 дней.