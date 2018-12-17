Президент Украины Петр Порошенко поставил три важные цели на ближайшие пять лет. Это достижение мира на основе национальных интересов Украины, преодоление последствий экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечение роста уровня жизни.

Президент Украины Петр Порошенко поставил три важные цели на ближайшие пять лет. Это достижение мира на основе национальных интересов Украины, преодоление последствий экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечение роста уровня жизни. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в воскресенье.Порошенко также указал, что за предстоящие пять лет необходимо "достичь критериев для вступления в Европейский союз и НАТО", передает РИА Новости.От прямого ответа на вопрос о своих амбициях на следующих выборах главы государства Порошенко на пресс-конференции ушел."Избирательная кампания еще не началась, сегодня для такого заявления не время и не место", — пояснил президент Украины, слова которого приводит ТАСС.Вместе с тем Порошенко выразил готовность "поддержать кого-то более достойного", если такой кандидат появится. Он добавил, что очень доверяет украинскому народу и убежден, что люди сделают правильный выбор.Выборы президента Украины намечены на март 2019 года.