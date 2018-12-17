В воскресенье президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве рассказал о внесении на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции по милитаризации Черного и Азовского морей.

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве рассказал о внесении на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции по милитаризации Черного и Азовского морей.По словам Порошенко, проект резолюции поддержала 41 страна. Украинский лидер выказал надежду на одобрение этого "сильного документа" Генассамблеей 17 декабря, пишет ТАСС.Далее Порошенко сообщил, что режим военного положения на Украине прекратит свое действие, если не будет " широкомасштабной открытой агрессии со стороны РФ" в Донбассе и Крыме.После этого начнется президентская избирательная компания. Она завершится выборами 31 марта 2019 года.В областях Украины, граничащих с Российской Федерацией, военное положение было введено на 30 дней с 26 ноября.ВМС Украины 25 ноября совершили провокацию в территориальных водах России в Керченском проливе. Российские пограничники задержали украинские катера и буксир. Украинские военные моряки и сотрудники СБУ, находившиеся на борту, были арестованы судом.