Петр Порошенко за многочисленными государственными заботами не забывает и о собственном благе. Доходы украинского президента за 2018 год выросли в 12 раз.

Петр Порошенко за многочисленными государственными заботамине забывает и о собственном благе. Доходы украинского президента за 2018 годвыросли в 12 раз.Задекларированный доход главы украинского государства ПетраПорошенко с начала этого года составил 198 миллионов гривен – или 7 миллионовдолларов. Это намного больше, чем годомранее, пишут "Украинские новости"."Эта сумма более чем в 12 раз превышаетзадекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 миллионагривен в 2017-м", – подчеркивает издание.задекларировал почти 155 миллионов гривендивидендов от публичного акционерного общества "Закрытыйнедиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм ЭссетсКэпитал". Кроме того, в текущем году украинский лидер задекларировал около29 миллионов гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаги корпоративных прав, почти 14 миллионов гривен доходов от вкладов вМеждународном инвестиционном банке и около 1 миллиона гривен дохода от продажинедвижимости.Подчеркивается, что речь идет именно о доходах украинскоголидера – а не о прибыли. По данным ежегодного рейтинга "Топ-100 самыхбогатых украинцев", состояние оценивается в 1,1 миллиардадолларов. Ключевым активом олигарха остается корпорация Roshen – от которой онобещал избавиться еще до избрания на пост президента. По состоянию на 2018 год, президент Украинызамыкает шестерку лидеров рейтинга.