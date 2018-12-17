Петр Порошенко за многочисленными государственными заботами
не забывает и о собственном благе. Доходы украинского президента за 2018 год
выросли в 12 раз.
Петр Порошенко за многочисленными государственными заботами
не забывает и о собственном благе. Доходы украинского президента за 2018 год
выросли в 12 раз.
Задекларированный доход главы украинского государства Петра
Порошенко с начала этого года составил 198 миллионов гривен – или 7 миллионов
долларов. Это намного больше, чем годом
ранее, пишут "Украинские новости".
"Эта сумма более чем в 12 раз превышает
задекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 миллиона
гривен в 2017-м", – подчеркивает издание.
задекларировал почти 155 миллионов гривен
дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый
недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс
Кэпитал". Кроме того, в текущем году украинский лидер задекларировал около
29 миллионов гривен доходов от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг
и корпоративных прав, почти 14 миллионов гривен доходов от вкладов в
Международном инвестиционном банке и около 1 миллиона гривен дохода от продажи
недвижимости.
Подчеркивается, что речь идет именно о доходах украинского
лидера – а не о прибыли. По данным ежегодного рейтинга "Топ-100 самых
богатых украинцев", состояние оценивается в 1,1 миллиарда
долларов. Ключевым активом олигарха остается корпорация Roshen – от которой он
обещал избавиться еще до избрания на пост президента. По состоянию на 2018 год, президент Украины
замыкает шестерку лидеров рейтинга.