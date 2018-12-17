Несколько неожиданных открытий, шокирующие подробности и триумфальных и не очень возвращений. Начало недели оказалось богатым на события в жизни российских селебрити. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года.

Несколько неожиданных открытий, шокирующие подробности и триумфальных и не очень возвращений. Начало недели оказалось богатым на события в жизни российских селебрити. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года.На днях Анастасия Волочкова заявила, что ее домогался краснодарский бизнесмен Андрей Марченко. Кроме того, мужчина, якобы заключивший с балериной трудовые договоренности, не выполнил свою часть условий и был обвинен в обмане. Репортеры нашли бизнесмена, чтобы выслушать его версию.Марченко опроверг слова Волочковой о том, что у них были рабочие отношения и трудовые договоренности, касающиеся ее выступлений в Краснодаре. "Я ее сюда не приглашал. У меня не было с ней контракта, обязательств, где она будет давать, кому она будет давать..." – заверил предприниматель.История 52-летней бизнесвумен Светланы Софиевой, которую в своей программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказал Андрей Малахов, расколола общество.Некоторые считают, что шоумен обманул зрителей: якобы женщина действительно ждет тройню от поп-короля Филиппа Киркорова.Покинувшая группу Serebro Ольга Серябкина резко сменила имидж. 33-летняя исполнительница предстала перед поклонниками в Instagram в загадочном образе.Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует с новой прической – лоб певицы до середины прикрывает челка. "Любовь по-новому", – написала под постом Серябкина. На снимке Ольга изображена напротив окна с открытыми жалюзи.Мария Максакова обрадовала поклонников. Опальная оперная дива вернулась в Instagram и выложила новое фото.Мария Максакова крайне редко заходит на свою страницу в Instagram. Последний кадр датировался июнем 2017-го: заметно похудевшая певица демонстрировала эффектный шпагат. В марте того же года в Киеве убили ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, и Мария от переживаний резко сбросила вес.Екатерина Андреева не только усиленно работает, но и активно посещает культурные мероприятия. Легендарная телеведущая посетила Мариинский театр, а теперь добралась до Большого.Личная страница Екатерины Андреевой в Instagram считается одной из самых познавательных среди аккаунтов отечественных знаменитостей. Телеведущая постит фото и видео, сделанные не на работе, а во внеэфирное время. Она заядлая путешественница, причем предпочитает нестандартные маршруты. К примеру, недавно была в Африке, где участвовала в сафари.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года, читайте в и специальных .