Наталья Поклонская одевается не по годам. Так решили поклонники, раскритиковавшие певицу за чересчур откровенное декольте.

Наталья Поклонская одевается не по годам. Так решилипоклонники, раскритиковавшие певицу за чересчур откровенное декольте.Блестящий серебряный брючный костюм с вырезом до пояса оченьне понравился подписчикам известной певицы Натальи Подольской в соцсети Instagram. Пользователирешили, что в ее годы (Подольской 36 лет) негоже так подчеркивать грудь. Болеетого, этот наряд артистку старит, убеждали певицу ее поклонники."Такое впечатление, что ей здесь за пятьдесят. Жуть.","Наташа, не носите одежду с такими вырезами, вид просто ужасный. Такиевырезы на другой тип груди рассчитаны", "Фу! Выглядишь старой, нокак-будто молодишься…", "Наташенька, что с тобой стало? Ты же быланамного скромнее. Тебе не идут слишком откровенные наряды. Будь скромнее и ещекрасивее", – критиковали Наталью комментаторы.Нашлись у Подольской и защитники. Они похвалили костюм артисткии посоветовали ей не обращать внимания на злопыхателей, передаетНедавно Наталья опубликовала фотографию, на которойзапечатлена сидящей на большой коробке. Поза популярной исполнительницы вызваланарекания бдительных фанатов.На своей официальной страничке в социальной сети Instagramвыложила кадр, на котором предстала в футболке и шортах, сидящей на большойкрасной коробке, которую, судя по подписи на ней, прислал артистке известныйжурнал. Пока одни фанаты радовались за свою любимицу, другие критиковалиПодольскую за широко раздвинутые ноги.